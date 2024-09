Der Preis für Holzpellets war im September leicht rückläufig. Laut dem Deutschen Pelletinstitut (DEPI) kostet eine Tonne Holzpellets durchschnittlich 273,75 Euro. Das entspricht einem Rückgang von 1,5 Prozent gegenüber dem Vormonat August. Pelletheizer zahlen derzeit 5,48 Cent pro Kilowattstunde klimafreundlicher Wärme. Der Preisvorteil gegenüber Erdgas liegt bei rund 45 Prozent, rd. 40 Prozent sind es gegen­über Heizöl. Die Preisersparnis fällt für letzteres etwas geringer aus, was auf den ebenfalls deutlich gefallenen Heizölpreis zurückzuführen ist.

„Das abrupte Ende des Sommers mit vielerorts kühlen Temperaturen zeigt ganz deutlich, dass die Heizsaison unmittelbar bevorsteht. Ein guter Zeitpunkt, um den Füllstand des Pelletlagers zu kon­trollieren“, erklärt Martin Bentele, Geschäftsführer des DEPI. Beim derzeitigen Preisniveau emp­fiehlt er, sich jetzt für den Winter zu bevorraten. Verbrauchern rät Bentele zudem, aufmerksam bei der Wahl ihres Pelletlieferanten zu sein: „Die Gefahr auf Fake-Shops beim Pelletkauf reinzufallen ist leider auch in unserer Branche immer höher.“ Er empfehle bei bekannten und zuverlässigen Händlern mit ENplus-Zertifikat vor Ort zu bestellen. Das ENplus-Zertifikat mit individueller ID-Num­mer stellt die Qualität der Presslinge von der Herstellung bis ins Lager sicher, sodass die Heizung oder der Pelletkaminofen einwandfrei laufen. Lockangebote im Internet sollten Verbraucher hinge­gen ignorieren. Wer Zweifel hat, kann die Kontaktdaten des Lieferanten immer mit der Liste der zertifizierten Unternehmen auf der EN plus -Webseite abgleichen.

Regionalpreise

Im September 2024 ergeben sich beim Pelletpreis folgende regionale Unterschiede (bei einer Ab­nahmemenge von 6 Tonnen): In Nord- und Ostdeutschland liegt der Preis bei 265,57 Euro/t, ge­folgt von Süddeutschland mit einem Durchschnittspreis von 272,44 Euro/t. Mitteldeutschland be­trägt der Preis pro Tonne 272,59 Euro.

Größere Mengen (26 t) werden im September 2024 zu folgenden Konditionen gehandelt: Nord/Ost: 252,29 Euro/t, Süd: 255,69 Euro/t und Mitte: 257,12 Euro/t (alle Preise inkl. Mehrwert­steuer).

DEPI-Pelletpreis

Seit 2011 wird der DEPI-Pelletpreis monatlich veröffentlicht, bis August 2020 vom Deutschen Energieholz- und Pellet-Verband (DEPV). Er gibt den Durchschnittspreis in Deutschland für eine Tonne Pellets der Qualitätsklasse ENplus A1 für die jeweilige Abnahmemenge wieder (Lieferung im Umkreis von 50 km, inklusive aller Nebenkosten und Mehrwertsteuer) - deutschlandweit und in drei Regionen. Der DEPV bietet einen separaten DEPV-Pelletpreis für Netto-Lieferverträge an.

Pelletpreise im Überblick:

DEPI-Pelletpreis September 2024 6 t bundesweit: 273,75 €/t

(Abnahme 6 t Pellets lose eingeblasen, Lieferung im Umkreis 50 km, inkl. aller Nebenkosten und MwSt.).

DEPI-Pelletpreis September 2024 26 t bundesweit: 257,10 €/t

(Abnahme 26 t Pellets lose eingeblasen, Lieferung im Umkreis 50 km, inkl. aller Nebenkosten und MwSt.).

Differenzierte Preise für Holzpellets

für 3 t, 6 t und 26 t, sortiert nach Süd-, Mittel- und Nord-/Ostdeutschland