Die autarc GmbH, ein führender Anbieter von Softwarelösungen für die Energiewende, wird auf der E-World energy & water 2026 in Essen ausstellen. Vom 10. bis 12. Februar 2026 präsentiert das Unternehmen in Halle 4, Stand 4D124, seine innovative Plattform für die durchgängige Planung und Abwicklung von Photovoltaik-Projekten.

Ein System für den gesamten PV-Prozess

autarc adressiert eine der größten Herausforderungen in der PV-Branche: fragmentierte und ineffiziente Arbeitsabläufe. Die Software des Unternehmens bündelt den gesamten Prozess von der Lead-Generierung über die Planung und Angebotserstellung bis zur finalen Projektabwicklung in einem einzigen, durchgängigen System. Dies eliminiert Medienbrüche, den Bedarf an teurer Spezialsoftware und aufwendige manuelle Zeichnungen. Das Ergebnis ist ein schnellerer, sauberer und skalierbarer Prozess, der es PV-Installateuren, Energieversorgern und Planern ermöglicht, ihre Effizienz massiv zu steigern.

„Unser Ziel ist es, die Komplexität aus der PV-Planung zu nehmen und sie für alle Akteure zugänglich und profitabel zu machen“, erklärt Etienne-Noel Krause, Mitgründer und Geschäftsführer von autarc. „Die E-World ist für uns die ideale Plattform, um zu zeigen, wie unsere Software den Arbeitsalltag von Installateuren, Stadtwerken und Energiedienstleistern konkret verbessert. Wir bieten einen digitalen Workflow, der nicht nur Zeit spart, sondern auch die Qualität und Professionalität in der Projektabwicklung erhöht.“

Live-Demos am Messestand

Am Messestand können sich Fachbesucher von den Kernfunktionen der autarc-Plattform überzeugen. Gezeigt werden unter anderem:

Digitale PV-Checks: Zur schnellen und einfachen Vorqualifizierung von Leads.

Intuitive Dachbelegung: Die Planung der Modulbelegung erfolgt direkt in der Software, ohne dass komplexes Zeichnen erforderlich ist.

Automatische Angebotserstellung: Angebote werden mit wenigen Klicks direkt aus der Planung generiert.

PV-Planung in 2D und 3D: Dachflächen können wahlweise zweidimensional oder vollständig dreidimensional geplant werden, inklusive präziser Erkennung von Dachgeometrien.

Integrierte Batteriesimulation: Wirtschaftlichkeit und Eigenverbrauch können inklusive Batteriespeicher direkt in der Planung simuliert werden.

Schnelle Dachmodell-Erstellung: 3D-Dachmodelle lassen sich innerhalb weniger Minuten direkt in autarc erstellen, ohne externe Planungsservices.

Besuchen Sie autarc auf der E-World 2026

Interessierte sind herzlich eingeladen, das autarc-Team in Halle 4, Stand 4D124 zu besuchen. Erleben Sie Live-Demos der PV-Produkte und tauschen Sie sich mit den Experten über die Zukunft der digitalen PV-Prozesse aus.

Über autarc.energy

Die autarc GmbH, gegründet 2023, ist ein Anbieter von Softwarelösungen für die digitale Heizungs- und Energieplanung. Mit intelligenten Berechnungen, modernen KI-gestützten Technologien sowie praxisorientierten Funktionen unterstützt autarc Fachbetriebe bei der effizienteren Planung und Umsetzung nachhaltiger Energielösungen. Das Unternehmen zielt auf die Beschleunigung des Umstiegs auf fossilfreie Energiesysteme in Europa und die Entlastung der Handwerksbetriebe durch innovative digitale Tools.