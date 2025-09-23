Kombinierter Fachkundelehrgang für die Überprüfung (Generalinspektion) von Abscheideanlagen für Leichtflüssigkeiten und Abscheideanlagen für Fette

Vor Inbetriebnahme und spätestens nach fünf Jahren ist bei Abscheideanlagen für Leichtflüssigkeiten sowie bei Abscheideanlagen für Fette eine Generalinspektion durch einen Fachkundigen durchzuführen. Den Nachweis der Fachkunde können Sie in unserem dreitägigen Seminar erwerben: Sie werden geschult, wie man Abscheideanlagen für Leichtflüssigkeiten sowie Abscheideanlagen für Fette entsprechend den rechtlichen und kommunalen Vorschriften und den Anforderungen der DIN EN 858-2 und DIN 1999-100/101 sowie der DIN EN 1825 und DIN 4040-100 fachgerecht überprüft. Durch den Lehrgang erlangen Sie so Sicherheit bei der Umsetzung der Vorschriften im eigenen Betrieb, Sie erhöhen die Betriebssicherheit und sind in der Lage die Generalinspektion durchzuführen.

Inhalt

Gesetzliche Grundlagen

Anforderungen der technischen Regelwerke, Verordnung und Gesetze

Bauweise und Funktion

Häufige Mängel an Abscheideanlagen

Führen eines Betriebstagebuches

Praktische Unterweisung und Durchführung der Generalinspektion nach DIN 1999-100/101

und DIN 404-100

Bewertung des Generalinspektionsberichts

Mängel oder erhebliche Mängel

Umgang mit dem Kunden

Haftung

Arbeitssicherheit bei Abscheideanlagen

Fehlererkennung und -beseitigung

Ihr Nutzen

Sie erwerben den für die Generalinspektion von Abscheideanlagen für Leichtflüssigkeiten und für Fette erforderlichen Fachkundenachweis.

Sie kontrollieren und betreiben Abscheideanlagen für Leichtflüssigkeiten und für Fette rechtskonform und sicher.

Voraussetzungen und Gültigkeit

Sachkundenachweis nach DIN 1999-100 und DIN 4040-100

Berufspraxis auf dem Gebiet der Abscheidetechnik

Das Zertifikat hat eine Gültigkeit von 2 Jahren. Durch eine kostenpflichtige Rezertifizierung haben Sie die Möglichkeit, die Aktualität Ihres Abschlusses alle 2 Jahre zu verlängern.

2.198 EURO pro Person

Referent ist ein Fachdozent von KESSEL.

Bei vollständiger Teilnahme und bestandener Prüfung erhalten Sie ein anerkanntes Zertifikat.

Die Seminarunterlagen werden in digitaler Form zur Verfügung gestellt.

Kaffeepausen, Seminargetränke und das Mittagessen sind in der Seminargebühr inbegriffen.

KESSEL KundenForum Lenting

06.10. - 09.10.2025 Fachkunde Abscheider, Lenting

Anmeldefrist: 27. Sep 2025, 00:00 Freie Plätze: 9

Veranstaltungszeitraum: 6. Okt 2025, 13:00 - 9. Okt 2025, 15:00

Bitte zuerst anmelden und anschließend den Kurs buchen.