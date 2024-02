Das neue Schulungsprogramm 2024 der ÖkoFEN Akademie steht unter www.oekofen.com/de-de/oekofen-akademie zum Download bereit und kann zudem unter Tel. 08204 2980-0 oder per E-Mail an info@oekofen.de kostenlos bestellt werden. Bild: ÖkoFEN

Das neue Gebäudeenergiegesetz zeigt es schwarz auf weiß: klimafreundliche Heizsysteme wie Pelletheizungen und Wärmepumpen sind unerlässlich, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Um Fachhandwerkern das nötige Know-how zu vermitteln, bietet die ÖkoFEN Akademie 2024 wieder hochwertige Weiterbildungsangebote für Pelletheizsysteme und jetzt auch für die Wärmepumpe an. Neben Ganztagesveranstaltungen vor Ort gibt es auch zahlreiche zeitsparende Online-Webinare.

Das neue Gebäudeenergiegesetz, das seit 01.01.2024 in Kraft ist, schreibt vor, dass schrittweise alle neuen Heizungen einen Anteil von mindestens 65 % erneuerbarer Energie vorweisen müssen. Pellets gelten neben weiteren Alternativen wie der Wärmepumpe als wichtige Erfüllungsoption, um diesen Wert zu erreichen. Mit seinen innovativen Pelletheizungen und der neuen, smarten Wärmepumpe bietet ÖkoFEN, Europas Spezialist für richtig grüne Wärme, in beiden Segmenten umweltfreundliche und zukunftssichere Lösungen an.

Um den Kunden eine kompetente Beratung, Planung und Umsetzung zu gewährleisten, sind fundierte Informationen aus erster Hand unerlässlich. Geschulte Mitarbeiter installieren Pelletkessel und Wärmepumpen routiniert und schnell. Sie wissen, welche Maßnahmen erforderlich sind, sparen Zeit und treten beim Kunden professionell auf. Hochwertige Fortbildungsmöglichkeiten sind besonders gefragt, um eine erfolgreiche Umsetzung im Detail gewährleisten zu können.

Die ÖkoFEN Akademie bietet in ihrer Deutschlandzentrale, sowie an 13 weiteren Standorten bundesweit ein breites Spektrum an professionellen Weiterbildungsangeboten für Fachhandwerker in den Bereichen Heizung, Sanitär und Klima an.

Praxisschulungen vor Ort

Auch im Jahr 2024 finden wieder zahlreiche Tagesveranstaltungen statt. Diese werden vor Ort von erfahrenen Schulungsexperten geleitet. Sie vermitteln fundierte Einblicke in die innovative ÖkoFEN Technik und Support-Tools, zur Einbringung und Montage von Pelletheizungen und Wärmepumpen sowie deren Regelung, Hydraulik und Wartung. Neu im Programm sind Basis- und Expertenschulungen zur GreenFOX® Wärmepumpe. Diese vermitteln das nötige Wissen und Verständnis zu den Grundlagen einer Luft-Wasser-Wärmepumpe sowie ein tieferes Know-How zur Systemtechnik.

Das aktuelle Schulungsprogramm ist zu finden unter www.oekofen.com/de-de/oekofen-akademie/

Online-Schulungen 2024

Um auch Fachhandwerkern, die nicht persönlich an Seminaren teilnehmen können, kurz und prägnant wichtige Kenntnisse über das Heizen mit richtig grüner Wärme zu vermitteln, setzt ÖkoFEN auch im Jahr 2024 die bewährten kostenlosen Webinare fort. Die Online-Schulungen sind besonders zeitsparend gestaltet und finden wie gewohnt teils zum Feierabend und teils vormittags statt. Die Termine sowie die Anmeldelinks zur Teilnahme stehen online zur Verfügung unter www.oekofen.com/de-de/online_schulungen/

Weitere Informationen unter www.oekofen.de.