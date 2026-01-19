Der Gas-Brennwertwandkessel WGB.2 von BRÖTJE zeichnet sich durch hohen Bedienkomfort und eine flexible Schnittstelle aus. Diese erlaubt beispielsweise die Anbindung einer Wärmepumpe über das Kit 65. Bild: August Brötje GmbH, Rastede

Der norddeutsche Wärmespezialist BRÖTJE hat seine Gas-Brennwertwandkessel der Serie WGB aktualisiert. Die neuen WGB.2 Geräte mit Heizleistungen von 2,9 bis 38 kW überzeugen durch die innovative IWR MultiPort-Schnittstelle. Diese ermöglicht die flexible Einbindung weiterer Wärmeerzeuger und Regelungstechnik. Über den Vorrüstsatz Kit 65 lässt sich der WGB.2 zukunftssicher mit Wärmepumpen von BRÖTJE kombinieren.

Die Brennwertkessel WGB.2 sind so kompakt, elegant und leise, dass sie keinen separaten Heizraum benötigen. Fast alle Modelle haben die Abmessungen 763 x 450 x 368 mm (H/B/T), was die Montage oder den Austausch besonders unkompliziert macht. Die Steuerung erfolgt über die Regelungsplattform IWR mit komfortablem Farbdisplay, das eine intuitive Bedienung und Wartung gewährleistet. Zusätzlich bietet das als Zubehör erhältliche Konnektivitätsmodul IWR DataConnect eine Verbindung zum WLAN. So kann der WGB.2 mit der BRÖTJE Home Komfort App und dem Raumgerät IWR IDA Basic verbunden werden.

Schnittstelle für vielfältige Lösungen

Der WGB.2 setzt neue Maßstäbe in Sachen Erweiterbarkeit und Benutzerfreundlichkeit. Dank der innovativen IWR MultiPort-Schnittstelle lassen sich externe Regelungserweiterungen ebenso wie zusätzliche Wärmeerzeuger im Handumdrehen anbinden – ganz ohne komplizierte Installationen. Der integrierte Service-Port erlaubt direkten Zugriff auf alle relevanten Daten und Parameter für eine mühelose Inbetriebnahme und Wartung.

Zukunftssicher mit dem Kit 65

Zudem lässt sich der WGB.2 mit dem innovativen Vorrüstsatz Kit 65 ergänzen, der in wenigen Schritten hinter dem Brennwertkessel montiert ist. So werden Einfamilienhäuser schnell und unkompliziert für den gesetzeskonformen Einsatz von Wärmepumpen vorbereitet – ideal zur effizienten Sanierung von Bestandsgebäuden. In Kombination mit dem Kit 65 sowie mit den Luft-Wasser-Wärmepumpen BLW Eco.1 oder BLW Mono.1 von BRÖTJE ergibt der WGB.2 eine zukunftssichere und effiziente Hybridanlage.

Hohe Effizienz

Wie gewohnt bietet BRÖTJE die WGB-Geräte in einem breiten Leistungsspektrum und mit unterschiedlichen Ausstattungsmerkmalen für individuelle Anforderungen an. Alle Modelle erreichen einen Normnutzungsgrad von 109 % und die Energieeffizienzklasse A. Darüber hinaus sind sie H2-ready, können also bis zu 20 % Wasserstoffbeimischung verarbeiten. Der Mischkanal OptiMix verteilt das Gas-Luft-Gemisch homogen, maximiert die Brennstoffverwertung und minimiert die Emissionen. Eine selbstkalibrierende Verbrennungsregelung rundet das Paket ab. Die Anlagen arbeiten nicht nur sparsam und benutzerfreundlich, sondern lassen sich auch einfach montieren und teilweise werkzeuglos warten.

Der auch preislich attraktive WGB.2 ist über den Großhandel erhältlich.