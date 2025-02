Neues bei Duschrinne, Trinkwasserhygiene & Co.

Der wichtigste internationale Branchentreff steht an: die ISH in Frankfurt wird wieder zum Zentrum für Innovation. Auch in diesem Jahr ist der renommierte Sanitärexperte TECE vor Ort und präsentiert eine Vielzahl neuer Lösungen und Technologien aus den Kompetenzfeldern Spül- und Entwässerungstechnik, Rohrsysteme und Systembau. Interessierte Fachbesucher haben die Gelegenheit, die neuen Produkte hautnah zu erleben und sich direkt vor Ort von den fortschrittlichen Technologien zu überzeugen.

Seit mehr als 30 Jahren arbeitet TECE als unabhängiges Familienunternehmen nah an Menschen und Märkten. Mit einem klaren Fokus auf durchdachte Systemlösungen, die Design, Komfort und Nachhaltigkeit miteinander vereinen, geht TECE stets auf die wachsenden Anforderungen der Branche ein. Passend dazu erweitert der Emsdettener Sanitärexperte auch in diesem Jahr sein Produktportfolio um spannende Neuheiten.

Innovative Lösungen für spezifische Anforderungen

Über 20 Jahre Erfahrung in der Linienentwässerung von Duschen – dafür steht TECE. Im Laufe der Jahre wurden eine Vielzahl an wegweisenden Produkten auf den Markt gebracht. Nun ist es Zeit für eine neue Generation von Duschrinnen, die in Frankfurt präsentiert wird: Das innovative System vereint minimalistisches, architektonisches Design mit maximaler Reinigungsfreundlichkeit. Ganz im Sinne des Fachhandwerkers wurde besonderes Augenmerk auf eine einfache und schnelle Montage gelegt. Fachbesucher dürfen sich außerdem auf ein Upgrade im Bereich der Trinkwasserhygiene freuen: Die Fernprogrammierung einzelner Geräte oder ganzer Gruppen ermöglicht zukünftig eine einfache und flexible Steuerung, unabhängig von der Größe der jeweiligen Anlage.

Abgerundet wird der Messeauftritt durch ein ganz besonderes Jubiläum: Seit 30 Jahren ist TECEprofil das universelle Tragwerk für jede Bausituation. Bestehend aus lediglich drei Grundbauteilen bietet das Vorwandmodul seit 1995 Architekten, Planern und dem Handwerk maximalen Gestaltungsfreiraum und Flexibilität in der Badgestaltung.

Mehr Raum für Innovation

Neue Maßstäbe setzt auch die Standfläche, denn Ziel ist es, den Messebesuchern ein eindrucksvolles TECE Erlebnis zu bieten, dafür wurde das Platzangebot nochmal aufgestockt. Das gesamte TECE Team steht den Messebesuchern in Frankfurt mit kompetenter Beratung zur Seite und freut sich auf viele persönliche Gespräche vor Ort.