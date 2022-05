SHK ESSEN eröffnet neue Perspektive auf Strom, Photovoltaik und autarkes Heizen

Heizen, Lüften und Trinkwassererwärmung, insbesondere mit elektrischer Energie aus Photovoltaikanlagen, hat in den vergangenen Monaten rasant an Relevanz gewonnen. Neben der Energiewende verstärkt aktuell der Krieg in der Ukraine die Nachfrage nach nachhaltigen Technologien, die nicht nur das Klima schonen, sondern auch unabhängig von einzelnen Lieferanten machen. Deshalb etabliert die Messe Essen mit Unterstützung des Fachverbands SHK NRW einen neuen Ausstellungsbereich auf der SHK ESSEN vom 6. bis 9. September 2022: Unter dem Titel „Perspektive Strom, Photovoltaik und autarkes Heizen“ geht es in Halle 2 der Fachmesse um nachhaltiges Heizen, Lüften, Kühlen und Erwärmen von Trinkwasser mit Solarenergie. Interessierte Aussteller finden die Anmeldeunterlagen online unter www.shkessen.de.

„Wir gehen davon aus, dass die Nutzung elektrischer Energie aus Photovoltaik eines der bestimmenden Themen auf der SHK ESSEN sein wird. Das Interesse aus dem Handwerk, aber auch von Planern und Ingenieuren ist bereits jetzt erheblich. Für Aussteller ist die SHK ESSEN daher die bestmögliche Plattform, um ihre Produkte zu präsentieren“, erklärt Susann Selent, Projektleiterin der SHK ESSEN. Im Mittelpunkt des Ausstellungsbereichs „Perspektive Strom, Photovoltaik und autarkes Heizen“ stehen die möglichen Kombinationen einer Photovoltaikanlage mit hybriden und modularen Heizsystemen, Pellet- und Holzfeueranlagen, Wärmepumpen, Brennstoffzellen-Heizungen sowie Öl- und Gasheizungen. Zusätzlich rückt die Kombination mit weiteren elektrisch betriebenen Komponenten bis hin zur Anbindung an den E-Mobilitätsbereich in den Fokus.

Steigende Energiepreise sorgen für Wachstum bei Photovoltaik

Steigende Energiepreise, der Wunsch nach Unabhängigkeit von fossilen Rohstoffen und ein wachsendes Umweltbewusstsein sorgen für eine immens gestiegene Nachfrage nach Photovoltaikanlagen. Gleichzeitig fällt im Juli die EEG-Umlage für Verbraucher und Firmen, wodurch größere Solaranlagen wirtschaftlicher werden. Damit wächst auch der Markt für Hersteller und Dienstleister. Auf der SHK ESSEN präsentieren sie unter anderem Komponenten und Funktionsteile, Energiespeicher, Technologien zur Vernetzung und Regelung sowie weitere Produkte und Dienstleistungen. Dabei treffen die Aussteller auf gewerbeübergreifend tätige Profis wie beispielsweise Handwerker, Unternehmer, Sachverständige, Wissenschaftler, Planer, Architekten und Ingenieure.

Beheimatet ist das neue Ausstellungssegment mitten im Messegeschehen in Halle 2, dem neuen Informations- und Innovationsbereich der SHK ESSEN. Die Aussteller präsentieren sich im Rahmen eines optisch hervorgehobenen Gemeinschaftsstandes auf einer jeweils eigenen Präsentationsfläche inklusive Standausstattung. Darüber hinaus profitieren sie von umfassenden Media-Leistungen auf der Website der SHK ESSEN und im gedruckten Ausstellerverzeichnis. Neben dem Gemeinschaftsstand gibt es auf Anfrage auch individuelle Standflächen.

Weitere Informationen: www.shkessen.de