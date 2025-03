Die mit dem Gemeinschaftsstand dokumentierte Zusammenarbeit von Aereco und EXHAUSTO ermöglicht es, maßgeschneiderte Lösungen für unterschiedliche Anforderungen und Einsatzbereiche anzubieten. Aereco, dessen Hauptproduktionsstätten in Frankreich und Deutschland liegen, gehört seit Jahrzehnten zu den Top-Anbietern bedarfsgeführter Lüftungssysteme für Wohngebäude. EXHAUSTO, mit Hauptproduktionsstandort in Dänemark, hat sich in der D/A/CH-Region als zuverlässiger Partner für Lüftungslösungen im Nichtwohnungsbau - von Bürogebäuden bis zu Schulen - etabliert.

Aereco

Mit der AWN Basic Mini zeigt Aereco, wie sich unvermeidbare Abwärme aus der Lüftung für die Aufbereitung von Warmwasser und Heizung im Geschosswohnungsbau wirkungsvoll nutzen lässt. Die integrierten Wärmeübertrager übertragen die unvermeidbare Abwärme auf kalte Sole. Mittels spezieller Wärmepumpentechnik wird die Abwärme auf dem gewünschten Temperaturniveau an das Gebäude zurückgegeben. Die sehr kompakten Gehäuseabmessungen und der geringe Platzbedarf lassen reichlich Spielraum zur flexiblen Nutzung der Dachfläche für Photovoltaik oder Begrünung.

Zweiter Messeschwerpunkt bei Aereco ist AWN T.FLOW®. Diese Produktreihe nutzt wohnungsweise die vorhandene Restwärme aus dem bedarfsgeführten Abluftsystem für die Warmwasseraufbereitung. Das Funktionsprinzip: Frischluft strömt über Außenbauteilluftdurchlässe (ALD) je nach Bedarf der einzelnen Zulufträume in die Wohnung. Die verbrauchte Raumluft verlässt die Ablufträume je nach Feuchtebelastung über die Abluftelemente. Auf Grundlage eines bedarfsgeführten Abluftsystems von Aereco entsteht so eine bewährte Gesamtlösung: Lüftung mit Abluft-Wärmerückgewinnung und Warmwasserbereitung aus Erneuerbaren Energien.

Als dritte Innovation stellt Aereco zusammen mit dem Ziegelhersteller Schlagmann-Poroton® einen Rollladenkasten-Lüfter zur dezentralen Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung für den Neubau vor. Die Aereco- Lüftungseinheit wird am Schlagmann Standort in Rötz direkt in Rollladen- oder Raffstorekästen integriert und kann als Komplettelement in die Außenwand verbaut werden. Der im Lüftungsgerät integrierte Wärmetauscher nutzt die Energie aus der Abluft und erwärmt die Zuluft, was neben dem gesunden Wohnklima zur Energieeffizienz des Systems beiträgt.

EXHAUSTO

Beim Spezialisten für Lüftungstechnik in Nichtwohngebäuden steht die Premiere der komplett neuen Kompaktgeräteserie VEX1000 im Mittelpunkt. Die Produktlinie ersetzt ältere Modelle und wurde entwickelt, um die steigenden Anforderungen an Energieeffizienz, Benutzerfreundlichkeit und Nachhaltigkeit zu erfüllen. VEX1000 vereint diese Leistungsmerkmale auf High-Tech-Niveau mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis und günstigen Betriebskosten. In Frankfurt zu sehen sein wird die erste Baureihe VEX1000 R mit Rotationswärmetauscher. Sie umfasst insgesamt elf Modelle mit einer Leistungsbreite von 850 m3/h bis 8.650 m3/h. Im Jahresverlauf 2025 werden weitere Baureihen folgen, unter anderem die VEX1000 C mit Gegen­stromwärmetauscher.

Eine neue Variante präsentiert EXHAUSTO innerhalb der 2023 gestarteten Dralldurchlass-Serie TWISTED®. Der neue TWISTED® Circular Design Dralldurchlass ist ein Deckenluftdurchlass für Zu- und Abluft in runder Ausführung zur Sichtmontage oder Installation in Gipskartondecken. Mit 555 mm Durchmesser und einem Kapazitätsbereich von 150 - 650 mp/h eignet er sich beispielsweise für Büros, Ladenlokale, Restaurants, Bildungs­einrichtungen oder Empfangshallen. Durch den Coanda-Effekt sorgt der TWISTED® Circular Design Dralldurchlass für eine schnelle Vermischung von Zuluft und Raumluft, ohne störende Strömungsgeschwindigkeiten im Raum zu erzeugen.

Aufgrund der patentierten Drallerzeugung im Anschlusskasten verzichtet der TWISTED® Circular Design Dralldurchlass auf optisch störende Luftleitelemente. Dies ist, ebenso wie die glatte Oberfläche des Dralldurchlasses, bei der Reinigung ein großer Vorteil.

Erstmals präsentiert EXHAUSTO auf der ISH den variablen Volumenstromregler EX VAV. Er ist ideal für den Einsatz in Lüftungs- und Klimaanlagen von Bürogebäuden, Hotels und Schulen, bei denen sowohl eine hohe Energieeffizienz als auch eine präzise Regelung des Luftvolumens erforderlich sind. Die schallgedämmte Ausführung sorgt zudem dafür, dass der Regler in geräuschempfindlichen Bereichen eingesetzt werden kann, ohne den Komfort der Bewohner oder Nutzer zu beeinträchtigen. Dank eines kalibrierten Messkreuzes arbeitet das Gerät mit hochpräziser Regelgenauigkeit und verspricht eine lange Lebensdauer des Reglers. Die Messöffnungen sind unempfindlich gegen Verschmutzungen. Weitere technische Features sind eine innovative Doppellippendichtung für den luftdichten Einbau, ein dicht schließendes Klappenblatt mit umlaufender Dichtung und ein speziell kalibriertes Einsteckende für einfache und schnelle Installation und bessere Stabilität. EX VAV erfüllt die hygienischen Anforderungen gemäß VDI 6022, die Gehäuseleckage nach EN1751 entspricht Klasse D.