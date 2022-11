Der gelernte Gas- und Wasserinstallateur und staatlich geprüfte Techniker Heizung, Klima, Lüftung verfügt über 20 Jahre Branchenerfahrung in Handwerk, Energieversorgungsunternehmen und der Industrie – davon neun Jahre in Führungspositionen. Stricker kam vor zweieinhalb Jahren zu Remeha und hat die Abteilung Anlagentechnik gemeinsam mit dem Team Anlagentechnik und seinem Vorgänger Frank Draber maßgeblich mit ausgebaut. „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und die vielfältigen Herausforderungen“, erklärt der zweifache Vater, der mit seiner Ehefrau und den Kindern im südlichen Schleswig-Holstein an der Grenze zu Hamburg lebt.