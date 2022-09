Technologische Integration, Design und Leidenschaft: Das ist DAB. Seit fast 50 Jahren ist DAB ein weltweiter Akteur in der Herstellung und dem Vertrieb von Wasserpumpen, Motoren für Unterwasserpumpen, elektronischen Steuer- und Kontrollgeräten für Pumpen.

Zur Ergänzung unseres technischen Vertriebsinnendienstes für unsere deutsche Niederlassung, suchen wir ab sofort:

Schwerpunkt: Customer Service / After Sales (m/w/d)

Deine Aufgaben

Deine Aufgabe umfasst die technische Beratung unserer Kunden sowie die Angebotserstellung. In erster Linie koordinierst und verfolgst du die technische Unterstützung mit unseren Servicepartnern beim Kunden, bzw. im Vorfeld unterstützt du unsere Kunden am Telefon bei einer Remote-Problemlösung.

Du bereitest alle notwendigen technischen Informationen für den Servicepartner vor und sprichst die Planung / Steuerung der Einsätze für Service / Wartung / Inbetriebnahme ab.

In dieser Position bist du für alle Verkaufsgebiete der DAB Pumps GmbH mitverantwortlich. Du arbeitest eng mit dem Vertriebs-Außendienst zusammen. Ebenso bist du für unseren D.Connect Service der Hauptansprechpartner und für die Beauftragung von externen Firmen, inkulsive der diesbezüglichen Kostenklärung verantwortlich.

Dein Profil

idealerweise verfügst du über eine Ausbildung zum/zur Heizungs-, Sanitär-Installateur/-Installateurin, Energie- Anlagen-Elektroniker/-Elektronikerin oder Industriekaufmann/-frau mit gutem technischem Wissen

fundiertes Wissen über Pumpen- und/oder Anlagentechnik

gute EDV-Kenntnisse (Microsoft CRM, MS Office)

gute Kommunikations- und Sozialkompetenz, Englische Sprachkenntnisse

smarte und dynamische Arbeitseinstellung sowie analytisches Arbeiten runden dein Profl ab

Proaktivität, Begeisterung, Offenheit und erfolgreicher Teamplayer

Wir bieten dir einen sicheren und langfristigen Arbeitsplatz, in einem international erfolgreichen Unternehmen.

Du bist interessiert? Dann sende bitte deine vollständigen Bewerbungsunterlagen, unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermin und Gehaltsvorstellung an folgende E-Mail-Adresse: axel.pungs(at)dabpumps.com und starte deine Karriere in unserem motivierten Team.

Wir freuen uns auf dich!