Artweger, führender Spezialist und Pionier für Duschen und Wannen hat sich mit dem renommierten Studio F. A. Porsche zusammengetan und mit der PRESTIGE eine revolutionäre Drehrohr-Duschkabine entwickelt, die völlig neue Maßstäbe im Badezimmerdesign setzt.

Ikonisches Design fürs Bad

Die Artweger PRESTIGE zeichnet sich durch eine unverkennbare Formensprache aus, die Emotionen und Herzklopfen hervorruft. Das Design von Studio F. A. Porsche vereint klare Linien und geometrische Formen zu einem harmonischen Gesamtkonzept. Die Kombination aus runden und eckigen Elementen verleiht der Duschkabine eine markante und zugleich elegante Erscheinung.

Innovative Funktionen für maximalen Komfort

Die Drehrohr-Duschkabine überzeugt nicht nur optisch, sondern auch durch ihre technische Raffinesse. Das einzigartige 360°-Drehrohr ermöglicht eine flexible Nutzung der Duschkabine, selbst in kleinen Bädern. Dabei erlaubt das patentierte Scharnier eine Öffnung der Tür sowohl nach innen als auch nach außen, was zusätzliche Flexibilität in der Benutzung schafft. Mit PRESTIGE beschreitet Artweger völlig neue Wege. So ist das revolutionäre Drehrohr zwischen Fixteil und Türteil mit einem Durchmesser von nur 38 Millimeter eines der schmalsten am Markt.

Premium-Qualität zu erschwinglichen Preisen

Artweger definiert mit der PRESTIGE auch in Sachen Preis-Leistungs-Verhältnis neue Standards. Trotz des exklusiven Designs und der innovativen Funktionen bleibt die Duschkabine im mittleren Preissegment und ist damit für eine breite Zielgruppe erschwinglich. „Unser Ziel ist es, Premium-Design für alle leistbar zu machen", erklärt Gerhard Aigner, Geschäftsführer von Artweger.

Ein Partnerprogramm mit Mehrwert

Artweger bietet seinen Fachhandelspartnern nicht nur ein herausragendes Produkt, sondern auch attraktive Konditionen und umfassende Serviceleistungen. Mit einer Liefertreue von 98 Prozent und maßgeschneiderten Montage-Services stellt Artweger sicher, dass Partner und Kunden gleichermaßen profitieren.

Über Artweger

Die Artweger GmbH & Co. KG ist ein führender Anbieter von hochwertigen Duschen und Wannen. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, mit seinen Produkten und Dienstleistungen das Leben seiner Kunden zu erleichtern. Artweger steht für Innovation, Qualität und Zuverlässigkeit.

Für weitere Informationen besuchen Sie prestige.artweger.at oder kontaktieren Sie uns direkt: