Das Thema Gas-Alternativen spielt aktuell eine immer größere Rolle, angefeuert durch die letzten Entwicklungen am Gaspreismarkt.

Wasserstoff steht im Raum eine spannende Alternative zu werden.

Ca. 41 Millionen Haushalte heizen aktuell mit Gas, in einem Interview mit Herrn Dr. Tim Kehler kommt als spannende Alternative auch das Thema Wasserstoff auf – als bezahlbare Perspektive (Quelle gas.info/). Vor allem, weil der „grüne“ Wasserstoff als klimafreundliche Alternative gilt.

Die Standard-Version der Elektrogas-Magnetventile kann mit einer geringen H2-Konzentration in der Gasmischung bis 20% (sicher) und bis 40% (unter Vorbehalt auf eigenes Risiko) verwendet werden. Für höhere Anteile von Wasserstoff ist die Verwendung einer speziellen Version unbedingt ratsam. Daher hat Elektrogas eine spezielle Version von Ventilen (und anderen Produkten) fertiggestellt, die für die Verwendung mit reinem Wasserstoff geeignet sind. Diese Version wird bei der Fertigung und Prüfung speziellen Prozeduren unterzogen und HF genannt.

Elektrogas Magnetventile sind folglich ready-for-the-future, da sie bereits heute für den Einsatz von – je nach Version bis zu 100% - Wasserstoff geeignet sind.

Interesse geweckt? Sie sind nur einen Klick davon entfernt: Zu den Elektrogas-Ventilen

Noch kein Wagner-Kunde?

Dann registrieren Sie sich bitte hier: Zur Registrierung

Das Beste zum Schluss – das Prämienprogramm:

Kombinieren Sie ab sofort den Sparfaktor mit dem Spaßfaktor beim Einkauf Ihrer Sanitär- und Heizungsartikel. Wenn Sie online einkaufen, sammeln Sie mit jeder Bestellung Prämienpunkte, die Sie dann in tolle Prämien eintauschen können: Zum Sortiment des Prämienprogramms

Technik ist unser Ding!

Wir – die Philipp Wagner GmbH – sind der SHK-Marken-Fachversand der sich klassisch dreistufig ausschließlich an Heizungs- und Sanitär-Installateure sowie industrielle Abnehmer richtet. Unsere Kunden und deren tägliche Herausforderungen haben wir stets im Blick – wir verkaufen eben nicht nur Standard, sondern echte Problemlösungen. Diese liefern wir per Paketdienst oder Spedition bundesweit direkt zu Ihnen oder auf die Baustelle. Sparen auch Sie Fahrzeiten und lassen Sie sich hochwertige Markenprodukte der SHK-Branche bequem und einfach in Ihre Firma liefern. Und das Beste: gute Beratung gibt es dazu kostenlos. Technik ist unser Ding!