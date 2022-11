Umsichtige Bauherren stellen sich in der aktuellen Energiekrise die Frage, ob ein entspannendes Wannenbad noch zeitgemäß ist und sorgen deshalb bereits in der Planungsphase für Energieeffizienz in ihrem Badezimmer.



Hier kann die Wannenserie Koralle T200 nicht nur mit einem günstigen Preis- / Leistungsverhältnis, sondern auch mit wasser- und damit energiesparenden Volumina punkten. Inspirationen für eine perfekte Badplanung und viel komfortablen Platz für den Badenden bietet bei einem Nutzwasserinhalt von nur 160 Litern die einzigartige asymmetrische Sechseck-Badewanne. Bei 147 L Nutzwasserinhalt für die kleinste Variante der T200 Serie kann das Wannenbad durchaus mit dem Warmwasserverbrauch einer Dusche konkurrieren.

Die Koralle T200 bietet mit ihren acht Varianten in verschiedenen Außenkonturen eine Menge an Gestaltungsmöglichkeiten. Dazu tragen die allen Wannen gemeinsame Tiefe von 45 cm und der hohe Liegekomfort durch einen 45° Neigungswinkel beim Rückenteil bei. So ist selbst für größere oder zu zweit Badende entspanntes Liegen und Eintauchen sowie bequemes Sitzen gewährleistet.



Darüber hinaus ist das als Werkstoff eingesetzte gegossene Sanitäracryl nicht nur langlebig, sondern auch warm und angenehm hautsympathisch. So wird keine zusätzliche Energie benötigt, um den Wannenkörper auf Badetemperatur zu bringen.

Durch das geringe Gewicht von 25 und 35 Kilogramm ist eine einfache Montage garantiert.