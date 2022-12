Mit dem Logamax ED166 bringt Buderus seinen ersten Elektro-Durchlauferhitzer auf den Markt. Er ist in Leistungsgrößen zwischen 11 kW und 27 kW erhältlich und eignet sich zur dezentralen Warmwasserbereitung in Ein- und Mehrfamilienhäusern. Bild: Buderus

Mit der neuen Baureihe Logamax ED166 steigt Buderus in den Markt der elektronisch geregelten Durchlauferhitzer ein. Ob zum Händewaschen, Duschen, Baden oder Geschirrspülen – der Elektro-Durchlauferhitzer ermöglicht jederzeit eine gradgenau konstante Warmwassertemperatur. Konzipiert ist das Gerät zur dezentralen Warmwasserbereitung in Ein- und Mehrfamilienhäusern. Der Logamax ED166 wird voraussichtlich ab Dezember 2022 in drei Ausführungen (11/13 kW, 15/18/21 kW und 21/24/27 kW) verfügbar sein. Innerhalb jeder Ausführung können Handwerkspartner durch eine Konfiguration bei der Installation die Leistung in den genannten Stufen umschalten.

Flexible Einbausituation

Das Gerät ist nur etwa 11 Zentimeter tief, 48 Zentimeter hoch und 24 Zentimeter breit. Die Installation erfolgt durch farbige Markierungen der Anschlusspunkte und eine grafische Installationsanleitung zeitsparend und mühelos. Der Elektroanschluss ist von oben oder über eine der beiden unteren Kabeleinführungen möglich. Zu- und Ablaufschläuche bieten einen flexiblen Spielraum bei der Montage.

Komfortable Temperatureinstellung

Der Warmwasserbereich des neuen Elektro-Durchlauferhitzers erstreckt sich von 20 °C bis 60 °C. Vorgewärmtes Wasser ist bis 55 Grad Eintrittstemperatur möglich. Über einen Drehknopf mit Symbolen lässt sich der elektronisch geregelte Durchlauferhitzer komfortabel bedienen. Nutzer können eine Höchsttemperatur einstellen und sind somit vor Verbrühungen geschützt. Um Luftblasen zu verhindern, ist der Logamax ED166 mit einem elektronischen Sicherheitssystem für Luftblasenerkennung ausgestattet. Mit dem ab Ende 2022 erhältlichen, optional nachrüstbaren WiFi-Kit ist der Durchlauferhitzer über das WLAN-Modul internetfähig und kann über die App MyBuderus mit einem Smartphone bedient werden.

Der Elektro-Durchlauferhitzer arbeitet mit der Energieeffizienzklasse A für Warmwasserbereitung sehr effizient und zuverlässig. Hochwertige Materialien und eine moderne Software ermöglichen eine lange Lebensdauer des dezentralen Warmwasserbereiters.