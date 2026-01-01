Ein zuverlässiger und effizienter Betrieb von Ölheizungsanlagen beginnt bei den zentralen Komponenten – und kaum ein Bauteil ist dabei so entscheidend wie die Ölbrennerdüse. Sie steuert Zerstäubung, Dosierung und damit unmittelbar die Qualität der Verbrennung.

Fluidics fertigt seit Jahrzehnten hochwertige Ölbrennerdüsen, die sich durch präzise Fertigung, optoelektronische Qualitätskontrollen und konstruktive Besonderheiten wie die außergewöhnlich gefaltete Filterfläche auszeichnen. Diese Merkmale sorgen für gleichmäßige Sprühbilder, hohe Betriebssicherheit und lange Standzeiten.

Dennoch gilt in der Praxis: Auch eine optisch unauffällige Düse sollte im Rahmen der jährlichen Wartung ersetzt werden – selbst dann, wenn die Messwerte noch innerhalb der Toleranzen liegen. Die Düse ist eines der sensibelsten Bauteile des Ölbrenners; kleinste Ablagerungen können Durchsatz und Sprühbild verändern und damit die Verbrennung beeinträchtigen.

Kurz zusammengefasst – Ihre Vorteile durch den jährlichen Düsenwechsel:

Stabilere Verbrennung und zuverlässiger Anlagenbetrieb

Reduzierte Emissionen und geringerer Energieverbrauch

Schutz vor unerwarteten Störungen und Folgeschäden

Keine Risiken durch Reinigungsversuche an sensiblen Bauteilen

Der regelmäßige Austausch der Ölbrennerdüse ist damit ein einfacher, aber wirkungsvoller Beitrag zu Effizienz, Betriebssicherheit und Umweltschutz.

