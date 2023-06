Flächenheizungen stehen für Energieeffizienz und Nachhaltigkeit – nicht nur im Wohnungsbau sondern auch bei Gewerbebauten. Mit der Betonkernaktivierung gibt es ein System welches auf Grund identischer Rahmenbedingungen in praktisch jedes Bürogebäude integriert werden kann. Doch bei Industriehallen und Sportstätten sind die Rahmenbedingungen nicht gleich. Logistikhallen, Produktionsstätten, Lagerhallen, Lebensmitteleinzelhandel, Reparatur- und Montagehallen, Schulsporthalle, Sportarena oder große Verkaufsflächen: bei jeder Variante gibt es andere Argumente für Flächenheizungen und damit andere Planungsgrundlagen und Ausführungsempfehlungen. Kühlung, Schnee- und Eisfreihaltung und die Einbindung in Nahwärmesysteme werden bei einer umfassenden Planung auch schnell ein Thema. Dieses Webinar liefert Orientierung in diesem variablen Umfeld.

Datum

6 Jun 2023 Dienstag, 16:00 - 17:00 Uhr

31 Dez 2023 Für weitere Termine Newsletter abonnieren

Jetzt anmelden

Referent: Dipl.-Phys. Sven Petersen

Sven Petersen ist seit mehr als 24 Jahren als Referent für Uponor tätig. Die Schwerpunkte legt er auf Flächenheiz- und -kühlsysteme in Neubauten und bei Renovierungen. Ebenso ist er Experte für Sonderanwendungen im Bereich der Flächenheizsysteme. Sein Steckenpferd in diesen Bereichen ist die Regelungstechnik. Vorträge zum Uponor Trinkwasserkonzept oder der Nahwärmeversorgung gehören ebenfalls zu seinem Repertoire.

In seinen Präsenzseminaren und Onlineschulungen legt er insbesondere Wert auf die Vermittlung des passenden Know-hows für die Bedürfnisse der Zielgruppe. Dabei geht er nicht als strikter Theoretiker ans Werk, sondern vermittelt praxisgerecht themenübergreifendes Wissen für den Berufsalltag.