Mit einer starken Schlussbilanz der diesjährigen Ausgabe geht die SHK+E ESSEN in die Vorbereitung für die kommende Laufzeit. Vom 17. bis 20. März 2026 bildet die Fachmesse den Auftakt ins Messejahr für Profis aus Handwerk, Installation, Planung und Beratung. Zuletzt verzeichnete die SHK+E ESSEN ein Besucherplus von rund 20 Prozent. Die wichtigste Änderung im Vergleich zur vergangenen Laufzeit: Die Sanitärbranche präsentiert sich in den Hallen 6, 7 und 8 und erhält damit zwei zusätzliche Hallen für Sanitärobjekte. Passend zu dieser Entscheidung deutet sich für die Sanitärindustrie laut SHK-Konjunkturbarometer von VdZ und VDS aktuell eine leichte Erholung an. Für das Rahmenprogramm ist ebenfalls gesorgt: Im Treffpunkt Trinkwasser erleben die Besucher hochwertige Produkte und praxisnahe Vorträge für die Versorgung mit Trinkwasser.

„Wir blicken mit viel Zuversicht auf die kommende Messelaufzeit und erwarten insbesondere die Rückkehr der Anbieter von Sanitärobjekten. Das Rebooking während der Veranstaltung wurde von den Ausstellern bereits gut angenommen - trotz der angespannten Marktsituation“, erklärt Torben Brinkmann, Projektleiter der SHK+E ESSEN. Frank Hehl, Hauptgeschäftsführer im Fachverband SHK NRW, unterstreicht: „Die SHK+E ESSEN ist fest im Fachhandwerk verankert. Für unsere Innungsfachbetriebe ist sie der beste Treffpunkt, um sich über neue Produkte und Systemlösungen zu informieren, sich einen Marktüberblick zu verschaffen und Impulse für das Tagesgeschäft mitzunehmen.“

Innovation und Information in Halle 2

In Halle 2 der Fachmesse dreht sich wie zuletzt alles um Innovation und Information. Zu den geplanten Fachforen und Sonderschauen zählen unter anderem die Azubi-Lounge, der „Campus SHK Bildung, Lernen + IT“ und ein Heizungsforum. Nach erfolgreicher Premiere in diesem Jahr geht das Content Lab mit Live-Talks und Hands-On-Beispielen in die zweite Runde. In dem hybriden Format wird den Besuchern auf anschauliche Weise gezeigt, wie sich Handwerk und Social Media verbinden lassen. Daneben präsentieren sich in Halle 2 und der angrenzenden Galeria die Anbieter von Werkzeugen, Betriebsausstattung und Mobilität.

Stärkerer Fokus auf Lüftungs- und Klimatechnik

Die Hallen 1 und 3 beheimaten wie gewohnt die Ausstellungsbereiche Heizungstechnik, Lüftungs- und Klimatechnik sowie regenerative Energiesysteme. Ein besonderer Fokus wird auf Produkten und Leistungen zu den Themen Lüftung und Klima liegen. Dazu zählen beispielsweise Zu- und Abluftsysteme, Ventilatoren und Komponenten, Systeme mit Wärmerückgewinnung sowie Produkte zur Luftbehandlung.

Der Elektrobereich, der 2024 mit Ausstellern wie Fronius und Huawei einen gelungenen Start hatte, wird zusammenhängend im nördlichen Teil der Halle 3 abgebildet. Damit will die Messe Essen dem gewerkeübergreifenden Zusammenrücken von SHK und Elektro im Rahmen der Gebäudetechnik Rechnung tragen. Der Fokus liegt hier auf sektorübergreifenden Lösungen zur effizienten Verzahnung von Wärme, Strom und Mobilität. Neben der Wärmepumpe als Ausgangspunkt gehören dazu ergänzende Produkte wie Batteriespeicher, Energiemanagementsysteme, Photovoltaik, Wallboxen und Wechselrichter.

Zuspruch für neue Öffnungszeiten

Zusätzlich zu den Eingängen Süd und West steht zur kommenden SHK+E ESSEN auch wieder der Eingang Ost mit seinem repräsentativen Glasfoyer zur Verfügung. Die vergangene Laufzeit der Fachmesse fand außerdem mit neuen Öffnungszeiten statt, die nach den positiven Rückmeldungen aus der Branche beibehalten werden: Von Dienstag bis Donnerstag öffnet die SHK+E ESSEN erneut von 9 bis 17 Uhr, am Freitag von 9 bis 15 Uhr. Interessierte Aussteller finden die Anmeldeunterlagen und weitere Informationen unter www.shke-essen.de.