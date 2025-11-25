Das Badezimmer ist einer der privatesten Räume im Haus. Umso wichtiger ist es, dass dieser Rückzugsort die einzigartige Persönlichkeit und Stil-Vorlieben seiner Bewohnerinnen widerspiegelt. Die individuelle Gestaltung spielt dabei eine zentrale Rolle: Sie schafft eine tiefere Verbindung zwischen dem Menschen und seiner Umgebung - und damit einen Ort der Erholung. GROHE Allure Gravity, die neueste Armaturenlinie im GROHE SPA Portfolio, greift diese Entwicklung auf und bietet grenzenlose Gestaltungsfreiheit. Die Kombination aus einer schlanken, quadratischen Silhouette mit austauschbaren Dekorplatten aus Caesarstone Quarz, schwarzem, weißem oder auch farbigem Glas mit Spiegeleffekt verleiht jedem Badezimmer eine ganz persönliche Note. Die durchdachte Konstruktion ermöglicht einen einfachen Wechsel der Dekore und macht das Bad so zu einem stilvollen Wohlfühlort.

„GROHE Allure Gravity gibt sowohl Vertreterinnen aus Design und Architektur als auch ihren Kundinnen größtmögliche Freiheiten, um ihre kreativen Visionen zu verwirklichen“, so Patrick Speck, Leader LIXIL Global Design, EMENA. „Das Design mit scheinbar schwebenden Flächen und raffinierten Formen wird nur noch von den vielfältigen Designoptionen übertroffen. Mit austauschbaren Dekorplatten, einer sorgfältig kuratierten Farb- und Oberflächenpalette sowie unverwechselbaren Armaturenformen erweitert die Kollektion die Grenzen von Kreativität und Personalisierung. Jedes Element wird zu einem persönlichen Statement, das den individuellen Stil widerspiegelt. GROHE Allure Gravity ist bis ins kleinste Detail anpassbar und schafft so einen persönlichen Rückzugsort mit maßgeschneiderter Wohlfühlatmosphäre.“

Vielseitige Farben, Größen und Formen

Die raffinierte Armatur ist in verschiedenen Größen und im gesamten Spektrum der GROHE Colors Kollektion erhältlich, wie dem eleganten Phantom Black und der neuen Satin Oberfläche - für eine Gestaltungsvielfalt, die ihresgleichen sucht. Neben einer klassischen Einhand-Waschtischbatterie und einer 3-Loch-Waschtischbatterie umfasst die Kollektion auch eine innovative Neuinterpretation der traditionellen Armatur: Eine integrierte Ablagefläche dient zugleich als Wasserauslauf und vereint so Funktionalität mit Design. Dank passender Lösungen für alle Entnahmestellen entsteht eine harmonische Ästhetik, welche die übergeordnete Designrichtung des Bads perfekt unterstützt. GROHE Allure Gravity ist ab Herbst 2026 erhältlich.

Erfahren Sie mehr über GROHE SPA und über die GROHE Colors Kollektion.