Soler & Palau Ventilation Group hat die EXHAUSTO Gruppe erworben, die nun Teil des spanischen Familienkonzerns wird. Soler & Palau ist ein führender Anbieter von innovativen und energieeffizienten Raumklimalösungen für das Wohn-, Gewerbe- und Industriesegment.

Die Übernahme von EXHAUSTO erweitert die weltweite Gruppe um eine gut entwickelte Produktlinie spezialisierter Lüftungsgeräte und bringt neue Stärke auf den nordeuropäischen Märkten.

"Unsere Kunden und Partner in ganz Europa werden erleben, dass die starke Marke EXHAUSTO ohne Kompromisse fortgeführt wird, und das Versprechen, energieeffiziente und hochwertige Raumklimalösungen zu liefern, ist klarer denn je", erklärt Juan Manuel Lecue, Europe Managing Director.

"Wir freuen uns, in einem Familienkonzern zu bleiben, der seine Wurzeln in der Branche hat - genau wie EXHAUSTO. Wir teilen dieselben Werte und haben die gleichen Ambitionen, durch Innovation und Entwicklung nach Wachstum zu streben", sagt Mads Rosenmeier, CEO von EXHAUSTO.

Gemeinsam mit der Geschäftsleitung von EXHAUSTO wird Soler & Palau die Marktposition des Unternehmens in den kommenden Jahren stärken und weiterentwickeln. Die großen Investitionen der letzten Jahre in Produktionsgeräte sowie die Entwicklung einer völlig neuen Produktlinie sind zusammen mit einem kompetenten Team ein starker Ausgangspunkt für unsere zukünftigen Wachstumspläne.