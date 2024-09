Mitsubishi Electric ist mit dem Plus X Award für die höchste Kundenzufriedenheit des Jahres 2024 ausgezeichnet worden. Abbildung: Mitsubishi Electric

Außergewöhnliche Leistungen und vorbildliches Engagement zur Kundenzufriedenheit - 2023 auch Auszeichnungen durch das installierende Fachhandwerk - Unternehmen seit mehr als 45 Jahren ansässig in Deutschland

Mitsubishi Electric ist mit dem Plus X Award für die höchste Kundenzufriedenheit des Jahres 2024 ausgezeichnet worden. Der Plus X Award ist der weltweit renommierteste Innovationspreis für Technologie-, Sport- und Lifestyle-Marken. Im Zeitraum von Mai bis Juni 2024 wurden deutschlandweit Verbraucherinnen und Verbraucher zwischen 20 und 65 Jahren durch das Deutsche Institut für Produkt- und Marktbewertung aus allen deutschen Bundesländern dazu befragt, mit welchen Marken sie in verschiedenen Kategorien besonders zufrieden sind. Dadurch werden die Unternehmen ermittelt, die aus Sicht der Verbraucher ihre Versprechen halten, sowie qualitativ hochwertige Produkte und einen guten Service bieten.

Die Juroren sprachen in ihrer Bewertung des Klimaprogramms des Ratinger Unternehmens von „außergewöhnlichen Leistungen und einem vorbildlichen Engagement zur Steigerung der Zufriedenheit der Kunden“ und eine „exzellente Arbeit“.

Mit der Auszeichnung des Plus X Award setzt sich für Mitsubishi Electric eine Entwicklung fort, die sowohl von direkten Nutzern der Produkte des Unternehmens als auch dem installierenden Fachhandwerk getragen wird. So beurteilten beispielsweise die Leserinnen und Leser des Fachmagazins „markt intern“ im zweijährig durchgeführten Leistungsspiegel erst im letzten Jahr die Leistungen des Unternehmens im Bereich Wärmepumpen besonders positiv. Im Leistungsspiegel bewerten ausschließlich Fachhandwerker u. a. Wärmepumpenhersteller und ihre Produkte nach zahlreichen Kriterien wie Montagefreundlichkeit, Produktqualität oder Reklamationsverhalten. Mitsubishi Electric landete hier auf dem Siegertreppchen und bei mehreren Bewertungskriterien sogar direkt auf dem ersten Platz.

Das in Japan gegründete Unternehmen ist seit mehr als 45 Jahren im deutschen Ratingen zu Hause. Die gesamte Produktlogistik wird über mehrere Warenläger in Nordrhein-Westfalen durchgeführt und sorgt für schnelle Reaktionszeiten des Herstellers. Die Wärmepumpen der Ecodan-Serie und die Klimageräte der M-Serie-Reihe werden u. a. in mehreren europäischen Produktionsstätten hergestellt. Diese Verbindung aus den hohen japanischen Qualitätsansprüchen und einer optimalen Prozessoptimierung sowie dem europäischen Know-how, ergänzt um die tiefen Kenntnisse europäischer Markterfordernisse, hat zu einer Symbiose geführt, die bereits zahlreiche Auszeichnungen zur Folge hatte.