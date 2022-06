Grundsteinlegung für einen neuen Standort von Viessmann Refrigeration Solutions in Legnica, Polen

Das Familienunternehmen Viessmann, einer der weltweit führenden Anbieter von Lösungen für nachhaltiges Klima (Heizen, Kühlen, Kälte, Wasser und Luftqualität) und erneuerbare Energien, baut einen neuen Standort für seinen Unternehmensbereich Kühllösungen. Mit einer feierlichen Grundsteinlegung hat das Unternehmen den Bau des neuen Standorts in Legnica, Polen, begonnen. Der Neubau unterstreicht die Absicht des Unternehmens, Refrigeration Solutions mittelfristig zu einem weiteren Kerngeschäft neben dem traditionellen Geschäftsfeld Climate Solutions auszubauen, was für zusätzliches Wachstum sorgen wird.

Die Märkte für Kältetechnik in Mitteleuropa sind wichtige Wachstumstreiber für die kommenden Jahre, weshalb sich Viessmann für den Bau des polnischen Standortes entschieden hat. Generell verfolgt Viessmann Refrigeration Solutions das Ziel, modernste Produkte zu entwickeln und dabei so effizient und nachhaltig wie möglich zu arbeiten. Der neue Standort in Legnica bietet dafür die richtigen Voraussetzungen.

"Der neue Viessmann Standort ist Ausdruck unseres kontinuierlichen Engagements, den Bereich Refrigeration Solutions weiter auszubauen. Legnica bietet uns eine gute Basis für die Nähe zu unseren wichtigsten Märkten in Mitteleuropa und spiegelt unser Ziel wider, Lebensräume für kommende Generationen zu gestalten", sagte Max Viessmann, CEO der Viessmann Group, anlässlich der Grundsteinlegung. "Es wird die Zusammenarbeit und die gemeinsame Entwicklung unserer Geschäftsbereiche Climate Solutions und Refrigeration Solutions fördern, da sie beide wichtige Arbeitgeber für die regionale Bevölkerung sind und den gleichen Standort teilen."

Größte Einzelinvestition in den Geschäftsbereich Refrigeration Solutions

Als strategische Ergänzung zu den bestehenden Werken von Refrigeration Solutions in Hof (Deutschland) und Porvoo (Finnland) wird der Standort Legnica eine noch größere Nähe zu den Kunden in Mitteleuropa gewährleisten. Daher ist es von besonderer Bedeutung, dass die Logistik für die osteuropäischen Märkte von einem so zentralen Standort aus erfolgt. 2022 soll der neue Standort eröffnet werden, die Rekrutierung des Teams ist in vollem Gange.

Das Projekt ist die größte Einzelinvestition des Geschäftsbereichs Refrigeration Solutions seit seiner Gründung im Jahr 2013. In der finalen Ausbaustufe sollen am neuen Standort in Legnica bis zu 200 Menschen arbeiten.

"Wir sind begeistert, dass wir die Möglichkeit haben, unsere Kompetenzen näher zu unseren Kunden zu bringen. Besonders freuen wir uns über die engagierten und kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit denen wir bereits zusammenarbeiten, und über die gute Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden. Gemeinsam können wir den neuen Standort von Refrigeration Solutions zu einem großen Erfolg machen", so Frank Winters, CEO von Viessmann Refrigeration Solutions.

Ein weiterer Viessmann Standort macht das Unternehmen zu einem bedeutenden Arbeitgeber in der Region Legnica

Das Viessmann Werk für Klimalösungen in Legnica besteht bereits seit Jahren und produziert vor allem Wärmepumpen, die für die Erreichung der globalen energie- und klimapolitischen Ziele so wichtig sind. Der neue Standort ist nur der Anfang, denn Viessmann investiert weiterhin in erheblichem Umfang in die Weiterentwicklung der Region. Durch die räumliche Nähe der beiden größten und wichtigsten Geschäftsbereiche des Unternehmens, Climate Solutions und Refrigeration Solutions, werden große Investitionssynergien genutzt.