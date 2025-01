Die österreichische HERZ Gruppe mit Fokus auf Energieeffizienz und damit verbundenen Produktionen von Biomasseanlagen, Wärmepumpen, Armaturen, Fernwärmestationen, Regeltechnik und Dämmstoffen liefert die Produkte für die benötigten Maßnahmen zur effizienten Versorgung und ist in dieser Form in Europa einzigartig strukturiert.

Als österreichisches Unternehmen ist HERZ mit großem Erfolg in der HKLS-Branche auf allen Kontinenten mit 50 Tochterunternehmen und 44 Produktionsstätten in 12 europäischen Ländern präsent. HERZ Produkte gelten als unverzichtbar, wenn es um effiziente Versorgung und langlebige Qualität geht. Daher sind sie von Kanada bis hin zu den Fidschi-Inseln weltweit stark nachgefragt und erfolgreich im Einsatz.

Kasachstan

Almaty, die größte Stadt Kasachstans, ist ein bedeutendes Zentrum für Wissenschaft und Forschung in Zentralasien. Vom Frühjahr 2021 bis Herbst 2024 wurde das Nationale Forschungszentrum für Infektionskrankheiten in Almaty erbaut, das medizinische Versorgung mit wissenschaftlicher Forschung kombiniert und so zu einer wichtigen Einrichtung für die Gesundheitsinfrastruktur in Kasachstan und Zentralasien wird. Das Krankenhaus bietet spezialisierte Abteilungen für Infektionskrankheiten, Pneumologie, Neuroinfektionen und Intensivstationen. HERZ Kasachstan lieferte zahlreiche geflanschte STRÖMAX Strangregulierventile von DN 32 - DN 100, die den Durchfluss in den Heizungssystemen regulieren und so eine effiziente Wärmeversorgung auch bei extrem kalten kasachischen Temperaturbedingungen gewährleisten.

Philippinen

Im Solaire Resort North, einem der führenden Luxusresorts der Philippinen in Quezon City, Metro Manila, steckt Komfort nicht nur in der Ausstattung, sondern auch in der Technik. Mehr als 1.600 HERZ-Produkte sorgen für ein zuverlässiges Kühlsystem, das den Gästen eine gleichbleibend angenehme Raumtemperatur bietet – von den eleganten Restaurants und Räumlichkeiten bis zum lebhaften Nachtclub oder Casino.

Zum Einsatz kamen zahlreiche Kombiventil-Volumenstromregler in Flanschausführung, die Volumenströme von 0,14 bis 200 m³/h präzise regeln und für einen stabilen Betrieb sorgen. Mehr als 1.000 HERZCON-Einheiten schaffen zudem in kompakter Form eine zuverlässige und schnelle Verbindung zwischen dem Kühlsystem und den Fan-Coils.

Rumänien

In Rumänien wird ein Einfamilienhaus komplett mit HERZ ausgestattet. Der ausführende Installateur Zelos SRL setzt auf HERZ-Produkte, die ihn durch Qualität, einfache Installation und hohe Effizienz bereits öfters überzeugt haben. Zum Einsatz kamen das PUMPFIX-System samt Zubehör, Kugelhähne, Rückschlagventile, Schmutzfänger, Sanitärverteiler, Druckminderer und isolierte Alu-Verbundrohre – ergänzt durch das komplette Fußbodenheizungssystem.

Seine Begeisterung brachte der Installateur in einer Nachricht an HERZ auf den Punkt: „Ich liebe HERZ-Produkte sehr.“ Das Projekt unterstreicht, wie das breit gefächerte HERZ-Portfolio alle Anforderungen moderner Gebäudetechnik abdeckt – vom Heizraum bis hin in die Wohnräume, für eine effiziente Wärmeversorgung.

Serbien

Das Prokuplje Allgemeine Krankenhaus, ehemalig "Krankenhaus Dr. Aleksa Savić" in Prokuplje, Serbien, wurde nach einer umfassenden Rekonstruktion dieses Jahr fertiggestellt. Mit 30.000 m² Fläche und rund 730 Patientenzimmern zählt es zu den modernsten medizinischen Einrichtungen in der Region. Das Krankenhaus kombiniert historische Bedeutung mit hochmoderner Ausstattung. Dank unserem Partner KEJ aus Valjevo, tragen HERZ Produkte in diesem Projekt zur ästhetischen Gestaltung und Effizienz bei: Infinity-Badarmaturen in Waschbecken und Duschen der Patientenzimmer, Fresh Sensor-Armaturen in der Psychiatrie und der Patientenaufnahme sowie Infinity-Küchenarmaturen, die zu einer effizienten und zuverlässigen Wassernutzung beitragen.

Spanien

Flors Noé, ein Familienunternehmen mit Fokus auf Blumenzucht in Barcelona, Spanien, setzt auf umweltfreundliche Technologien zur Klimatisierung seiner 15.000 m² großen Gewächshäuser. Geliefert wurde vom HERZ Partner Termosun ein HERZ BioFire mit 1.000 kW Leistung, der das Wasser in den Becken, die als Puffer dienen, über einen Wärmetauscher erhitzt. Durch den Einsatz des Biomassekessels, der mit Hackschnitzel aus regionalen Wäldern betrieben wird, konnten die Wärmeerzeugungskosten um rund 50 % reduziert werden.

HERZ BioFire erlaubt zudem die flexible Verwendung von Hackgut oder Pellets als Brennstoff, ohne die Elemente der Anlage modifizieren zu müssen. Nur die Konfigurationsparameter werden entsprechend dem verwendeten Brennstoff technisch angepasst.

