Die neuen Oberflächen Brushed Metallic von Kermi bringen nicht nur Glanz ins Bad, die gebürstete Optik sorgt für einen ganz besonderen Look. Bild Kermi: MENA in Brushed Bronze mit Farbglas Bronze Matt. Foto: Kermi GmbH

Hinter KermiEXTRA steckt der Anspruch, jeden Kundenwunsch erfüllen zu können. Sei es die Maßanfertigung für besondere architektonische Gegebenheiten, besondere Farben und Oberflächen, Dekore oder Griffausführungen. Und dabei stets am Puls der Zeit, mit immer wieder neuen Designs und permanent auf der Suche nach weiteren Kniffs, um die Dusche noch einzigartiger zu machen.

Passend zu den aktuellen Trends hat Kermi die neuen Oberflächen Brushed Metallic im Sortiment. Ob markantes Schwarz, nobles Gold, warmes Bronze oder elegantes Nickel - sie verleihen der Beschlag­Duschkabine MENA das gewisse Extra. Und durch die besondere Textur bekommt die Dusche einen außergewöhnlichen Look.

Auch bei den Dekoren steckt viel Liebe zum Detail drin. Die zeitlosen Klassiker sind immer eine beliebte Wahl, passen zu jeder Badezimmereinrichtung und sind obendrein ein attraktiver Sichtschutz. Kermi bietet eine vielseitige Auswahl an neuen Dekoren an, orientiert an angesagten Designs und Mustern der Innenarchitektur, wie zum Beispiel das moderne Fischgrätmuster oder die geometrische Wabenstruktur.

Mit Farb- oder Strukturglas können tolle Highlights im Bad gesetzt werden und es verleiht der Dusche eine besondere Optik. Mattes Farb- oder Strukturglas ermöglicht ein geschütztes Duscherlebnis, während bei getöntem Farbglas ausreichend natürliches Licht in die Dusche gelangt. Kermi bietet jetzt eine noch größere Auswahl an verschiedenen Farbtönen an, damit das Design perfekt an das Badezimmerinterieur angepasst werden. Für mehr Textur sorgt das Strukturglas Visio Sun und das diskrete Muster fügt eine weitere Designkomponente im Bad hinzu.