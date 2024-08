Dynamische Regel- und Regulierventile werden eingesetzt, um Anlagen in allen Lastbereichen (Voll- oder Teillast) effizient betreiben zu können. Sie reagieren selbstständig auf sich ändernde Durchfluss- und Druckverhältnisse und versorgen so alle Anlagenteile jederzeit mit der gerade erforderlichen Energiemenge. HERZ Kombiventil-Volumenstromregler ist ein vollständig druckentlastetes automatisches Regel- und Regulierventil, das mehrere Funktionalitäten in einem Produkt vereint.

Manchmal sind es die einfachen Dinge im Leben, die für unser Glück sorgen. So ist auch ein einfacher und automatischer hydraulischer Abgleich in der Gebäudetechnik meistens für zufriedene und glückliche Kunden verantwortlich. HERZ hat in den letzten Jahren mit umfangreichen Produktinnovationen die Anforderung der Planer, Installateure und Anwender mit der Einführung des Kombiventil-Volumenstromreglers erfüllt. Vereinfachte Auslegung, hoher Komfort und bestmögliche Energieeffizienz sind die Ergebnisse. Um diese Vorteile zuverlässig und langfristig zu er- bringen, sind perfekte Leistung und hohe Qualität der Ventile erforderlich.

Lösung liegt bei HERZ

In dem Gehäuse des HERZ Kombiventil- Volumenstromreglers sind die Funktionalitäten mehrerer Ventile vereint. So kommen Regelventil, Regulierventil, Differenzdruckregler, Absperrventil und Messblende zusammen, um Kosten und Platz zu sparen. Einfache Bedienbarkeit mit Einstellung des gewünschten Durchflusses in Prozent des maximalen Durchflusses spart zusätzlich an Inbetriebnahme- zeit.

Die Funktionsweise

Das Kombiventil kann in allen pumpen- betriebenen Heiz- und Kühlanlagen eingesetzt werden. Externe Druckschwankungen werden innerhalb des Differenzdruckbereiches ausgeglichen, wodurch das Kombiventil differenz- druckunabhängig ist. Das Ventil begrenzt automatisch den Volumenstrom im gewählten Anlagenteil auf den einmal eingestellten Wert, indem alle Druckschwankungen erfasst und ausgeregelt werden. Somit sind keine Messungen erforderlich und die Regelung ist bei allen Betriebsbedingungen effektiv.

Auch in DN 25 - DN 50 erhältlich

Bei Wärmetauschern mit hoher Kapazität, wie z. B. Lüftungsgeräten, ist eine robuste und genaue Regelung wichtiger als ein geringer Platzbedarf. Deshalb haben die HERZ-Konstrukteure die DN 25 - DN 50 Kombiventil-Volumenstromregler mit einer großen, außen liegenden Membran konstruiert. Dabei blieben die Gehäuselängen gering.

Auch die Gussformen der Gehäuse wurden großzügig angepasst, um hohe Durchflussraten zu ermöglichen, ohne unnötige Druckverluste am Gehäuse zu verursachen. So haben die Ventile eine hohe Durchflusskapazität, während der Ansprechdruck über den Durchflussbereich und der gesamten Produkt- gruppe gering ist.

Dank voller Druckentlastung lassen sich die Ventile bis einschließlich DN 50 mit Kleinstellantrieben betätigen. Die robuste Konstruktion und präzise Bearbeitung ermöglichen den Ventilen problemlos einen konstanten Durchfluss im Differenzdruckbereich bis 6 bar bereitzustellen.

Vorteile - HERZ Kombiventil-Volumenstromregler

Entwicklung, Konstruktion und Produktion von HERZ

Große Durchflusskapazität

Niedriger und stabiler Ansprechdruck

Einfache Bedienung

Große Vielfalt an Durchflussmengen, Nennweite und

Anschlüssen

Verwendung kleiner Antriebe bei allen Typen bis DN 50 erhältlich

Zum Regeln und Regulieren im Heizungs- und Kühlungsbereich

Hergestellt in Europa

VERFÜGBAR 4006 / 4206 SMART

Die Geometrie des aus entzinkungsbeständigem Messing gegossenen Gehäuses wurde sowohl auf Wasserdurchfluss als auch auf Gussqualität optimiert. Bei größeren Durch- flussmengen entstehen dadurch nur geringe zusätzliche Druckverluste im Gehäuse und der Ansprechdruck wird auf einem niedrigen Niveau gehalten. Gleichzeitig werden günstige Gießbedingungen erreicht, die eine hohe Qualität des Gehäuses gewährleisten.

DN 15 - DN 20, AG und IG, kompakte Bauform, kurze Baulängen

Einfache Voreinstellung in % des maximalen Durchflusses

Niedriger und stabiler Ansprechdruck über die gesamte Modellreihe

Druckentlastung für genaue Regelung und kleine Stellkräfte

Max. Differenzdruck: 4 bar (DN 15 LF, DN 15 MF), 6 bar (DN 15 SF - DN 20 SF, DN 15 HF - DN 20 HF)

Max. Betriebsdruck: 25 bar

VERFÜGBAR 4406

Kombiventil-Volumenstromregler mit außenliegendem Membran für Wärmetauscher mit hoher Kapazität.

DN 25 - DN 50, AG, kurze Baulängen

Durchflusskapazität bis 12.500 l/h

Einfache Voreinstellung in % des maximalen Durchflusses

Stabiler Ansprechdruck über die gesamte Modellreihe

Druckentlastung ermöglicht den Einsatz von Kleinstellantrieben bis DN 50

Max. Differenzdruck: 6 bar

Max. Betriebsdruck: 25 bar

VERFÜGBAR 4600 HerzCON

Das internationale Erfolgsmodell HerzCON zeichnet sich durch eine besonders kompakte Bauweise und einfachen Zugang zu allen Servicefunktionen als Direktanschluss aus. Durch den integrierten Kombiventil- Volumenstromregler wird der Volumenstrom durch Ausregelung von Druckschwankungen konstant gehalten, wodurch alle Anlagen- teile jederzeit mit der gerade erforderlichen Energiemenge versorgt werden.

Direktanschluss für Fan Coils und sonstige Heiz- und Kühlgeräte

Modelle in DN 15 bis DN 32 decken einen Durchflussbereich von 20 - 2500 l/h ab

Kompakte Bauform, alle Komponente leicht zugänglich.

Grundfläche der Dämmschale nur 18x18cm bei DN 15 - DN 20

Dritter Messpunkt für direkte Durchflussmessung

Rückspülen des Schmutzfängerkorbes, ohne ihn ausbauen zu müssen

VERFÜGBAR F4006

HERZ gehört zu den wenigen führenden Herstellern, die große Kombiventil-Volumenstromregler mit Flanschanschluss entwickeln und produzieren. Durchdachte Konstruktion mit robuster Membran (420 cm2 Membranoberfläche bei DN 125 - DN 250), großzügig dimensionierten und präzise bearbeiteten Regelteilen und voller Druckentlastung sorgen für eine genaue Durchflussregelung und stabile Ansprechdrücke.