Niemand hält sich gerne an kalten Haltegriffen fest, schon gar nicht im Badezimmer oder im barrierefreien WC. Vor allem Menschen mit einem erhöhten Kälteempfinden nehmen es als unangenehm wahr, kalte Oberflächen anzufassen. Deshalb hat HEWI, der Vorreiter barrierefreier Sanitärausstattung, einen Schritt weitergedacht und lässt die Produkte seines Design-Klassikers, der Serie 801, in edler Chromoptik glänzen ­­­­­­­­­– und das mit einer angenehm temperierten Oberfläche. Der Name WARM TOUCH ist also Programm, denn die Haltegriffe sowie die Dusch- und Wannenhandläufe besitzen die warmen, haptischen Eigenschaften von Polyamid und durch die Beschichtung die elegante Optik einer Chromoberfläche: Eleganz mit Wohlfühlfaktor.

Mit dem umfassenden System 801 setzte HEWI bereits vor über 50 Jahren den entscheidenden Meilenstein in der Sanitärausstattung. Es war damals die erste barrierefreie Ausstattungsserie im Sanitärbereich überhaupt und bietet nach wie vor barrierefreie Sanitärausstattung auf höchstem Niveau: langlebig, funktional und ästhetisch. Bei der Entwicklung und auch der Weiterentwicklung in Beschichtung und Farbauswahl auf Basis des Universal Designs, das sich nach den Bedürfnissen aller Menschen richtet, hat HEWI sowohl die Nutzenden als auch die Pflegenden im Blick. Insbesondere Menschen mit eingeschränkter Mobilität gewinnen durch die unterstützenden Haltesysteme im ergonomischen Rundrohrdesign für Waschtisch, WC und Dusche mehr Sicherheit in ihrem Alltag.

Angenehm warm, elegant und pflegeleicht

Die hochwertige chromoptische Beschichtung der Edition WARM TOUCH verleiht den Produkten der Serie 801 aus Polyamid nicht nur ihr edles Aussehen, sie macht sie auch besonders widerstandsfähig, unempfindlich und pflegeleicht. Faktoren, die in der professionellen Pflege, der Hotellerie und auch Zuhause von großer Bedeutung sind. Ebenso wichtig ist aber auch der Wohlfühlfaktor, denn zum Beispiel Menschen mit einer rheumatischen Erkrankung profitieren ungemein durch die angenehm warme Haptik.

Die hochglänzenden chromoptischen Oberflächen von WARM TOUCH passen perfekt zu HEWI Sanitär-Accessoires aus Chrom.