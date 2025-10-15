Erleben Sie in unserem Webinar die neuesten Entwicklungen im Bereich Design-Luftdurchlässe! Wir stellen Ihnen die innovativen EXHAUSTO Luftdurchlässe TWISTED® und LINED® vor und erläutern die wichtigsten Aspekte zur optimalen Auslegung von Luftdurchlässen.

Ein besonderes Highlight ist unsere Software Selector Koanda 3D. Diese intuitive Auswahlsoftware ermöglicht es Ihnen, die geeigneten Luftdurchlässe zu finden und die Luftströme im Raum optimal zu gestalten. Dank einer benutzerfreundlichen Oberfläche bietet Selector Koanda 3D eine einfache Handhabung und unterstützt Sie dabei, den perfekten Kompromiss zwischen thermischem Komfort, Akustik und geringem Druckverlust zu finden.

Freuen Sie sich auf spannende Einblicke in die Ergebnisse von Luftstromsimulationen und erfahren Sie, wie Sie mit unserer Software Ihre Projekte effizienter und komfortabler gestalten können.

