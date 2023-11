Die Sicherstellung der Hygienestandards in Kliniken oder Altenwohneinrichtungen, bei gleichzeitig voller Flexibilität in der Gestaltung, sind Aufgaben, denen wir bei der Entwicklung der nie wieder bohren.-Produkten ein besonderes Augenmerk geschenkt haben.

Eine keimfreie Umgebung verlangt auch die passenden Badaccessoires. Die nie wieder bohren.- Serie PRO SN mit antibakteriellem Wirkstoff und Schutz vor Resistenzbildung bietet die optimale Grundlage für eine sterile Umwelt.

Gefertigt aus hochwertigem Polyamid 12 und vollständig antimikrobiell durch eine innovative Zinkbeimischung sind alle Teile der Serie PRO SN funktional, zeitlos im Design und wertbeständig.

Die Besonderheit ist natürlich die schonende nie wieder bohren.-Befestigungstechnik, die nicht nur in jedes Accessoire perfekt integriert, sondern auch anwenderfreundlich vormontiert ist und so eine einfache Sofortmontage ermöglicht.

Mit der zuverlässigen nie wieder bohren.-Profi-Befestigung, der ersten echten Alternative zur Dübelbefestigung auf allen tragfähigen Untergründen, löst die tesa nie wieder bohren GmbH typische Einbau- und Hygieneprobleme in Kliniken und Altenwohneinrichtungen zuverlässig, schonend zur Gebäudesubstanz sowie, lärm- und staubfrei in Montage und Instandhaltung. So genießen Sie maximale Differenzierungsmöglichkeiten und erhalten sich dennoch die volle Flexibilität bei Nutzungs- und Ausstattungsänderungen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.niewiederbohren.com