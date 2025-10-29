Der Viega Messestand auf der ISH 2025 wurde gleich dreifach ausgezeichnet: mit dem Red Dot Award 2025 in der Kategorie Brands & Communication Design, dem German Design Award 2026 in der Kategorie Excellent Architecture/Fair and Exhibition sowie dem Iconic Award 2025 in der Kategorie Architecture/Event and Exhibition. Die international renommierten Preise würdigen das Messekonzept, das durch eine klare architektonische Struktur und ein konsistentes Kommunikationsdesign die Marke Viega in Szene setzt.

Der Messeauftritt auf der diesjährigen Weltleitmesse für Wasser, Wärme und Luft setzte den Purpose des Unternehmens, „Wir installieren die Lebensadern der Gebäude von morgen“, in ein räumliches Konzept um. Architektur, Materialien und Kommunikationsgestaltung zielten darauf ab, diesen Anspruch inhaltlich wie gestalterisch sichtbar und die Marke Viega erlebbar zu machen. Das neue Standkonzept wurde in Zusammenarbeit mit der Designagentur Braunwagner aus Aachen (Deutschland) entwickelt.

Fokus auf Trinkwasser, Wärmewende und Digitalisierung

Auf über 1.300 m2 Ausstellungsfläche thematisierte Viega im März auf der ISH in Frankfurt am Main drei zentrale Zukunftsfragen: den Schutz von Trinkwasser, die Energiewende im Gebäudebereich und die digitale Transformation. Mit ganzheitlichen Systemlösungen zeigte Viega, wie sich diese Herausforderungen mit Kompetenz in den Bereichen Wärme, Wasser und digitales Bauen meistern lassen. Der Fokus bei dem neuen, thematisch strukturierten Standkonzept lag darauf, komplexe technische Themen verständlich und anschaulich zu vermitteln und den Dialog mit Fachbesuchern zu fördern.

Internationale Anerkennung

„Unser Messestand macht deutlich, wofür Viega steht: für Verantwortung im Umgang mit Wasser, für technische Innovation und für Zusammenarbeit auf Augenhöhe“, erklärt Markus Brettschneider, CEO der Viega Group. „Dass dieses Konzept auch international Anerkennung findet, freut uns sehr. Es ist auch eine Bestätigung für den Weg, den wir als Unternehmen eingeschlagen haben.

Teamleistung

„Hinter diesem Erfolg“, ergänzt Markus Brettschneider, „steht vor allem ein großartiges Team. Damit meine ich nicht nur die Kolleginnen und Kollegen, die intensiv am Konzept des Messestandes gearbeitet haben, sondern auch unsere Partneragentur Braunwagner. Partnerschaft auf Augenhöhe verstehen wir nicht nur im Umgang mit unseren Kunden, sondern auch in der Zusammenarbeit mit externen Partnern. Das gemeinsame Ergebnis zeigt, was möglich ist, wenn Expertise, Kreativität und Vertrauen zusammenkommen.“

Anerkennung durch internationale Jurys

Sowohl der Red Dot Award, der German Design Award als auch die Iconic Awards zählen zu den bedeutendsten internationalen Designauszeichnungen. Der Red Dot Award zeichnet Projekte aus, die durch gestalterische Qualität und kommunikative Klarheit überzeugen. Der German Design Award, vergeben vom Rat für Formgebung, würdigt herausragende Beiträge im Produkt-, Kommunikations- und Architekturbereich und hebt dabei die gestalterische Relevanz für Wirtschaft und Gesellschaft hervor. Die Iconic Awards, ebenfalls initiiert vom Rat für Formgebung, prämieren visionäre Architektur, innovative Produkte und nachhaltige Kommunikation im Zusammenspiel von Architektur und Design.