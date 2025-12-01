Minimalistisches Design: Waschtisch mit schlanken Kanten und modernes Wand-WC ergänzen Essence Linie • Perfect Match: Kombination aus GROHE Essence Keramik und Armaturen sorgt für harmonische Ästhetik • Zuverlässige Performance: Innovative Features wie TripleVortex Spültechnik oder SilkMove Kartusche bieten langanhaltenden Komfort

In modernen Badezimmern entsteht Harmonie häufig aus dem Zusammenspiel von Form und Funktion. Das Perfect-Match-Prinzip von GROHE nimmt genau dieses Gleichgewicht in den Blick: Produkte, die ästhetisch und funktional perfekt miteinander harmonieren und zugleich durch klare Gestaltung überzeugen. Mit den neuen GROHE Essence Keramiken und den GROHE Essence Armaturen verbinden sich zwei Lösungen zu einem stimmigen, zeitlosen Gesamtbild.

Die Essence Keramiken kombinieren extrem schlanke Kanten mit weichen, organischen Konturen in einem minimalistischen Design. Ob als runde oder ovale Aufsatzschale, mit oder ohne Hahnlochbank: Die Waschtische ergänzen die Essence Armaturenlinie optimal. Für den täglichen Komfort sorgt die GROHE AquaCeramic Antihaftbeschichtung, die Schmutz und Kalkablagerungen abweist. Dank der GROHE HyperClean Glasur mit antibakteriellen Eigenschaften bleiben die Keramiken zudem dauerhaft hygienisch und pflegeleicht. Darüber hinaus ist das neue Wand-WC mit GROHE TripleVortex ausgestattet: Drei Wasserzuläufe erzeugen einen kraftvollen Strudel für eine effektive Spülung.

Die harmonischen Proportionen der Keramiken spiegeln sich in den GROHE Essence Armaturen wider. Seit über 20 Jahren steht die preisgekrönte Armaturenlinie für subtile Eleganz.

Erhältlich in neun langlebigen Oberflächen der GROHE Colors Kollektion - darunter das matte Phantom Black - und in vier Größen von S bis XL, bieten die Armaturen flexible Lösungen für jeden Bereich des Badezimmers. Unter ihrer eleganten Oberfläche sorgt die Aqua Intelligence® Technologie GROHE SilkMove für präzise Kontrolle von Wasser und Temperatur. Die Kartusche garantiert langanhaltende Leistung und Komfort.

Gemeinsam schaffen die neuen GROHE Essence Keramiken und die GROHE Essence Armaturen ein durchdachtes Zusammenspiel aus Handwerkskunst und langlebiger Qualität und sind eine moderne Interpretation zeitloser Eleganz im Badezimmer.

