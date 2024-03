Nachhaltige Herstellung, niedriger Energieverbrauch sowie dauerhaft geringe Betriebskosten kennzeichnen die Weiterentwicklungen des Design-Heizkörpers Oni von Vasco. Das optische Design-Kunstwerk überzeugt besonders durch seine äußeren und inneren Werte. Ab sofort heizt Oni auch klimafreundlich mit Strom – ganz einfach via Steckdose. Vasco, Vorreiter im Segment innovativer, nachhaltiger Design-Heizkörper, kommt damit der großen Nachfrage von Endkunden und Installationsbetrieben an zeitgemäßen Elektro-Heizungslösungen nach.

Oni Elektrisch – makellos und vielfältig

Der mit nur acht Millimetern superdünne – fast vor der Wand schwebende – Oni ist der flachste jemals von Vasco produzierte Design-Heizkörper. Seine sanfte Formgebung und die abgerundeten Kanten machen den stylischen Aluminiumradiator unverkennbar. Wie die wasserführende Version besteht auch die Elektro-Variante des Oni vollständig aus leichtem, hochbeständigem, recyceltem Aluminium. Kaum ein anderes Material ist aufgrund seiner Eigenschaften so sehr für den Bau von Heizkörpern geeignet. Stabil, flexibel und mit profilfester Form besitzt es eine hervorragende, optimale Wärmeleitfähigkeit. Alle Aluminiumheizkörper werden mit einer Pressverbindung hergestellt. Anschließend erhalten sie eine kataphoretische Grundierung und werden mit einer hochwertigen Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung elektrostatisch endbeschichtet. Aufgrund seiner Beschaffenheit besitzt der Design-Heizkörper eine extrem schnelle Reaktionszeit. Eine multifunktionale Regelung übernimmt permanente Messvorgänge, die eine durchgängig sichere Funktionsweise gewährleisten. Kontinuierlich wird so die Oberflächentemperatur kontrolliert und die gewünschte Raumwärme genauestens geregelt. Der elektrische Heizwiderstand ist hinter einer Blende an der Rückseite angebracht. Da Rück- und Frontblende den exakt gleichen Farbton besitzen, ist ausschließlich die hauchdünne Radiatorplatte zu sehen. Unansehnliche Zentralheizungsanschlüsse werden nicht mehr benötigt. Das elektrische Empfangsmodul für Standby- und Memo-Funktionen ist ebenfalls unsichtbar installiert.

Model Oni-O-P-EL

Besonders vorteilhaft sind die praktischen Aussparungen zum bequemen Trocknen von Handtüchern im Badezimmer. Für andere Räume gibt es das Modell auch in einem geschlossenen Design ohne Aussparungen. Oni-EL erfüllt die strengen europäischen Ökodesign-Richtlinien für Elektrogeräte und ist für jeden Raum des Hauses geeignet. Sein Design und seine Zukunftsfähigkeit wurden bereits mehrfach ausgezeichnet. Die bisher wichtigsten Industrie- bzw. Designpreise: der IF Design Award in der Produkt-Kategorie „Building / Technology“, das Gütesiegel der „Design Plus“-Fachjury der ISH sowie Eco Design 2018. Vasco hält für den Design-Heizkörper eine umfangreiche Farbskala mit über 55 Trendfarben zur Auswahl bereit.

Mehr Informationen: www.vasco.eu