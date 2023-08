Nach der revolutionären Entwicklung von Smartphones, die unseren Alltag erleichtern, haben sich auch smarte Haushaltsgeräte als ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens bewiesen. Mit einem Knopfdruck am Smartphone

kann man den Backofen einschalten oder den Roboter für das selbstständige Staubsaugen einstellen. Diese smarte Technologie ist auch in der Gebäudetechnik bekannt. HERZ Armaturen setzt eins drauf und bietet das komplette

Paket für ein intelligentes und geregeltes Heiz- und Kühlsystem an. HERZ clever&smart ist die intelligente Lösung, um Ihr Zuhause an Ihre Bedürfnisse anzupassen.

Das intelligente Set

Bestehend aus einer Regelbox, einem Raumcontroller und weiteren LEDcont- rollern oder Raumsensoren kann HERZ clever&smart individuell zusammen­gesetzt werden. Hierbei wird zwischen Systemen für nur Heizen oder Hei­zen und Kühlen unterschieden. Ob ka­belgebunden oder über Funk - HERZ clever&smart Familie bietet für alle Kom­fortliebhaber die passende und smarte Lösung an.

Die Regelbox ist nicht nur ein einfacher Si­gnalverteiler, sondern ein Heizungs- und Kühlungsregler. Die Vorlauftemperatur ist witterungsgeführt und taupunktabhängig regelbar. Der Raumcontroller Klima, aus­gestattet mit einem farbigen Touch-Dis­play, misst die Temperatur sowie die re­lative Luftfeuchtigkeit. Er dient auch zur Konfiguration und Bedienung der Anlage. Mit dem LEDcontroller Klima wird zusätz­lich die Luftqualität gemessen und ange­zeigt.

Komfort auf höchstem Niveau

Zu den 2 Hauptbetriebsarten (Heizen und Kühlen) bietet HERZ clever&smart durch die smarte Technologie 4 Module an: Nor­mal, Turbo, Eco und Aus. So kann mühelos zwischen voreingestellten Modulen für Heizen und Kühlen ausgewählt oder durch Angabe des Zeitfensters am ausgewähl­ten Tag die Raumtemperatur dem Alltag angepasst werden. Die Module sowie die Heiz- und Kühlzeiten, welcher Raum wann wieviel Grad haben soll, können am Raum­controller direkt oder bequem über das Handy eingestellt werden.

Die Luft ist rein

Die Indoor Air Quality (IAQ) dient als Richt­wert für die Luftqualität. Diese spielt in Innenräumen eine große Rolle für unsere Gesundheit. Je verbrauchter die Luft ist, desto höher ist die Infektionsgefahr bzw. das Risiko von über die Luft übertragenen Krankheiten und Ansteckungen. Meistens wird erst dann gelüftet, wenn die stickige Luft schon spürbar ist.

HERZ clever&smart LEDcontroller Klima misst durch die integrierten Sensoren die Luftqualität und den CO 2 Gehalt im Innen­raum und zeigt diese über Farbcodes am Display des LEDcontrollers an. So wird in Echtzeit und bevor es zu spät ist das erste Zeichen zum Ergreifen einer Maßnahme gesetzt.

Die mobile Technologie

Das gesamte System kann auf Wunsch auch über WiFi mit einem Smartphone ge­koppelt werden. Mit der App kann die ge­wünschte Raumtemperatur zur gewünsch­ten Uhrzeit bequem von überall eingestellt und an den eigenenTagesablaufangepasst werden. Zudem bietet die App, welche in verschiedensten Sprachen zur Verfügung steht, auch die einfache Kommunikation für den Servicetechniker an. Zusätzlich verschafft Ihnen die App einen Überblick über die Räume, Temperaturen und relati­ve Luftfeuchtigkeit.

HERZ clever&smart bietet Ihnen Be­dienerfreundlichkeit und Komfort für ein geregeltes und mühelos ein­stellbares Heiz- und Kühlsystem an. Die einfache Bedienung kann per Fernzugriff mit iOS / Android-Ap­plikationen als auch mit Touch-Sen­sor-Controllern, die in verschiedenen Produktpaketen enthalten sind, erfolgen. HERZ clever&smart senkt Ihre Energie­kosten bei steigendem Komfort.