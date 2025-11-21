Ab 2026 stellt sich der Vertrieb von KERMI und arbonia in Deutschland neu auf: Die Vertriebsteams der beiden Marken bündeln ihre Kräfte und agieren künftig gemeinsam am Markt. Das Produktportfolio bleibt in vollem Umfang bestehen und wird zukunftsorientiert erweitert.

Die Mitarbeiter des Vertriebsaußendienstes werden markenübergreifend in den vier Vertriebsklassen Wärmeübertragung, Wärmeerzeugung, Klima & Lüftung sowie Pre-Sales im deutschen Markt aktiv sein. Darüber hinaus werden die Verkaufsgebiete in Deutschland strukturell angepasst und neu eingeteilt. Dies schafft kürzere Wege und noch mehr Nähe zum Kunden.

Die Gesamtverantwortung für den Vertrieb beider Marken in Deutschland und Österreich übernimmt Lars Büttner. Er war davor bereits über 20 Jahre lang Vertriebsleiter der Kermi GmbH und ist in Kundenkreisen ausgezeichnet vernetzt. Gemeinsam mit seinem Team wird er die bereits begonnene strategische, strukturelle und inhaltliche Neuausrichtung weiterentwickeln.

Hubert Hein wird seine Tätigkeit als Geschäftsführer der Arbonia Riesa GmbH fortführen und künftig auch als Head of Academy & Partner Loyalty agieren.

Auf Gruppenebene verantwortete die strategische Ausrichtung des Vertriebsgebietes Mitteleuropa, zu dem auch KERMI und arbonia gehören, bisher Heiko Folgmann. Er wird die MBT Climate Gruppe auf eigenen Wunsch verlassen und sich neuen Aufgaben zuwenden. In seinen gut zwei Jahren bei der Unternehmensgruppe hat er der Vertriebsorganisation viele wertvolle Impulse für die zukünftige Entwicklung gegeben.

Stefano Bello, President & CEO von MBT Climate bedankt sich für seinen Einsatz: „Wir danken Heiko Folgmann für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und seinen maßgeblichen Beitrag zur positiven Entwicklung von MBT Climate. Für seine berufliche und persönliche Zukunft wünschen wir ihm alles erdenklich Gute. Lars Büttner wünschen wir viel Erfolg in seinem erweiterten Aufgabenfeld.“