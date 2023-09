Am 1. September sind sechs neue Auszubildende bei NORDWEST in ihr Berufsleben gestartet. Alina Kaspereit, die Ausbildungsverantwortliche des Verbundunternehmens, und die Auszubildenden aus dem Vorjahr haben den ersten offiziellen Tag mit den Neulingen bestritten, um sie herzlich zu begrüßen. Auch Vorstand Michael Rolf hat es sich nicht nehmen lassen, die sechs neuen Nordwestler in der Firmenzentrale willkommen zu heißen.

„Wir freuen uns sehr, dass ihr euch für uns entschieden habt. Auszubildende haben einen sehr hohen Stellenwert bei NORDWEST und wir hoffen, dass ihr auch im Anschluss gerne weiter bei uns beschäftigt bleibt. Wir sind ein wirklich guter Arbeitgeber und wünschen uns, dass ihr euch wohlfühlt und unseren Slogan “job gesucht. heimat gefunden“ im Laufe eurer Zeit hier auch genauso empfindet“, begrüßte Michael Rolf sie.

Henry Borchardt, Ramona Casper, Finn Roth und Chris Volkmann werden im europaweit tätigen Einkaufsverband zu Kaufleuten für Groß- und Außenhandelsmanagement ausgebildet, Leon Gomoluch und Katharina Schleifer als Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. Damit sind bei NORDWEST mit Sitz in Dortmund derzeit insgesamt 17 Auszubildende in den verschiedenen Jahrgängen beschäftigt. Sie alle erleben eine spannende und lehrreiche Zeit in den vielseitigen Ausbildungsfeldern bei NORDWEST. Alina Kaspereit, Ausbildungsverantwortliche bei NORDWEST, sagte: „Wir haben bei NORDWEST eine Vielzahl an Bereichen, die die gesamte Wertschöpfungskette abbilden, von Einkauf und Sourcing über Vertrieb, Produktmanagement, Marketing und Logistik bis zu IT und Finanzdienstleistungen. Das bietet unseren Azubis die Chancen, in viele Berufsfelder reinzuschnuppern, sich auszuprobieren und den idealen Job für sich zu finden. Denn Mitarbeiter, die glücklich sind mit dem, was sie tun, sind für jedes Unternehmen ein Gewinn.“

Neben der Vermittlung von theoretischem Wissen in der Berufsschule werden die Auszubildenden von Anfang an in ihren jeweiligen Abteilungen sofort vollumfänglich in das Tagesgeschäft eingebunden. Das vielseitige Ausbildungskonzept kommt gut an. In diesem Jahr erhielt NORDWEST bereits zum elften Mal in Folge für seine hervorragende Ausbildungsqualität das Gütesiegel „Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb“. Das war für den neuen Auszubildenden Leon Gomoluch sogar ein Grund, sich bei NORDWEST zu bewerben. „Ich habe mir Ausbildungsangebote angesehen und bei NORDWEST haben einfach die meisten Punkte gepasst. Relevant war für mich auch die mehrfache Auszeichnung als „Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb“, sagte er in der Vorstellungsrunde. Bei Katharina Schleifer war eine persönliche Empfehlung ausschlaggebend: „Eine Freundin von mir arbeitet hier. Sie hat auch schon ihre Ausbildung bei NORDWEST gemacht und ist immer noch hier, weil es ihr so gut gefällt. Das war für mich ein wichtiger Grund, mich zu bewerben.“

So gilt auch in der Ausbildung des „Verbund-Nachwuchses“ bei NORDWEST das gelebte Credo: „Leistungen gleichen sich, Menschen machen den Unterschied.“