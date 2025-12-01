Ein modernes, zukunftsfähiges Bad ohne lange Baustelle – das wünschen sich viele Kunden. Doch unklare Kosten, unübersichtliche Produktvielfalt und fehlende Planungssicherheit bremsen Entscheidungen immer wieder aus. Die neue DUSCHPLATZ Kampagne von HSK Duschkabinenbau setzt genau hier an: SHK-Betriebe erhalten optimal abgestimmte Duschplatz-Sets, definierbare und kostengünstige Komplettpreise sowie umfassendes Informations- und Verkaufsmaterial. Das erleichtert die Beratung, reduziert den Aufwand und eröffnet neue Umsatzchancen – einschließlich barrierearmer, oft förderfähiger Lösungen.

Der Praxisalltag zeigt: (Teil-)Sanierungen des Badbereichs stehen hoch im Kurs. Während sich jüngere Kunden und Familien häufig ein Bad mit modernem, luxuriösem Spa-Ambiente wünschen, wollen zahlreiche ältere Menschen ihr Bad zudem gezielt auf mehr Komfort und die Anforderungen der Zukunft auslegen. Der Weg dorthin wird jedoch schnell komplex: Der hohe Aufwand, unsichere Kosten, eine Vielzahl an Produkten unterschiedlicher Hersteller erschweren die Entscheidung. Vor diesem Hintergrund stellt die neue HSK DUSCHPLATZ Kampagne eine praxisnahe, gewinnbringende Lösung dar: Sie ermöglicht SHK-Betrieben, moderne, optimal abgestimmte und komfortable Komplettlösungen anzubieten.

Passend für jede Raumsituation

Im Zentrum stehen dabei vollständig abgestimmte Produktsets: Sicher rutschhemmende Duschwannen, hochwertige Duschkabinen und Armaturen, die beliebten fugenlosen RenoDeco Wandverkleidungen inklusive Abdichtungssystem sowie passende Designheizkörper. Technik, Design und Funktion greifen dabei ineinander und reduzieren Schnittstellen und Abstimmungsbedarf. So können sich SHK-Profis auf ihr Kerngeschäft konzentrieren – Beratung und Planung, Demontage und Entsorgung des alten Duschplatzes sowie fachgerechte Montage und Installation. Durch den individuell definierbaren Komplettpreis entsteht ein transparentes Angebot mit klaren Entscheidungsimpulsen für den Endkunden.

Die breite Auswahl an Duschplatz-Sets ermöglicht die Umsetzung in so gut wie jeder Bausituation. Dazu zählen Duschplätze mit Drehpunkttüren, Konzepte für schmale Duschnischen, großzügige offene Bereiche mit Drehfalttüren, luxuriöse Walk In-Lösungen mit Schiebetüren sowie Varianten mit Eckeinstieg. Auch mit dabei: Die praktische 2-in-1 Duschwanne Dobla mit Badewannenaufsatz. Eine herausnehmbare Tür bietet einen komfortablen Einstieg zum Duschen und eine sichere Abdichtung beim Baden – die ideale Lösung für Mehrgenerationenbäder und Kunden, die sich nicht entscheiden wollen.

Beratung einfach gemacht

Neben Produkten und Logistik liefert HSK maßgeschneiderte Unterstützung für die Vermarktung. Individualisierbare Flyer und Anzeigen, in denen SHK-Betriebe ihren Firmennamen, das eigene Logo und ihren Leistungsumfang ergänzen können, bieten einen unmittelbaren Mehrwert für Vertrieb und Beratung. So lassen sich Angebote professionell kommunizieren und potenzielle Kunden gezielt ansprechen.

Mit der neuen DUSCHPLATZ Kampagne bündelt HSK seine Erfahrung aus über 30 Jahren und schafft ein praxisorientiertes Angebot für das Fachhandwerk. Die Kombination aus abgestimmten Produkten, klarer Kalkulation und professioneller Marketingunterstützung erleichtert die Auftragsvergabe bei (Teil-)Sanierungen erheblich und macht moderne, komfortable Duschplätze planbar – schnell, sicher und aus einer Hand.