Kermi startet mit der Einführung einer neuen x-change dynamic pro-Serie. In den ersten beiden (ab Herbst) verfügbaren Luft/Wasser- Modellen in den Leistungsstufen M und L wurde die hocheffiziente Technik der Kermi-Wärmepumpen nochmals weiterentwickelt, auch im Hinblick auf Design und Wartungsfreundlichkeit. Für ein effizientes Zusammenspiel erhält die „pro“-Familie im Bereich der Wärmespeicher ebenfalls praxisgerechten Zuwachs - mit dem Hygienespeicher x-buffer flex pipe und mit der Hydrobox pro zur einfachen Wärmepumpen-Einbindung in ein bestehendes Speichersystem.

Die modulierende Wärmepumpen-Familie x-change dynamic pro steht für höchste Effizienz, leisen Betrieb, modernes Design sowie umfassende Vorkonfektionierung. So bietet sie mit unterschiedlichen Leistungsklassen montagefreundliche, ressourcenschonende Heiz- und Kühllösungen für Neubau sowie Sanierungsprojekte.

Verbessert in Technik & Design: x-change dynamic pro M und L

Die neueste Generation der Kermi Luft/Wasser-Wärmepumpen setzt den Standard hinsichtlich der Leistungswerte fort - und wurde technisch und optisch komplett neu entwickelt. So arbeitet die Serie nun neu mit dem umweltfreundlichen Kältemittel Propan R290 und einem GWP von 3 besonders nachhaltig. Durch hohen COP und Energieeffizienzklasse A+++ sind geringe Betriebskosten gegeben. Im ersten Schritt decken die einzelnen Varianten x-change dynamic pro M und L, bestellbar ab Herbst 2024, Leistungsanforderungen bis 20 kW (bei A-7/W35) ab. In Kaskade mit drei Geräten sind somit bis zu 60 kW ohne Zusatzheizung möglich.

Verbunden ist die überarbeitete Technik der Luft/Wasser-Wärmepumpen auch mit einem neuen Look und einer verbesserten Innenkonstruktion, die praktische Sicherheits- und Service-Vorteile mit sich bringt: Bei eventuellen Wartungsarbeiten kann bspw. nun noch leichter von zentraler Stelle auf die technischen Bauteile zugegriffen werden. Bei der Montage erlaubt die neue Konstruktion eine flexible Anpassung der Anschlüsse - je nach baulicher Gegebenheit nach unten oder hinten. Für den Anschluss nach unten ist optional ein Sockel mit pulverbeschichteter Verkleidung erhältlich. Wie bei allen x-change dynamic pro Wärmepumpen profitieren SHK-Fachpartner zudem auch weiterhin von der hohen Vorkonfektionierung und der optimalen Abstimmung mit weiteren Komponenten der "pro"-Familie: So ist die Wärmepumpen­Regelung nicht nur als separate Einheit verfügbar, sondern auch bereits installiert in den beiden „pro“-Wärmespeichern - das spart Platz und Zeit. Weiterhin sorgen die integrierten Komponenten rund um Schwingungsentkopplung, Mikroblasenabscheider, Sicherheitsventil (2,5 bar) und beheizter Kondensatwanne für einfache Montage. Die intelligente Kermi Wärmepumpen-Regelung x-center pro bleibt in puncto intuitiver Nutzung und Funktionsumfang wie bekannt, genauso wie die serienmäßig integrierte Kühlfunktion.

Optisch überzeugen die neuen Kermi Wärmepumpen für die Außenaufstellung mit graphitgrauem Design aus pulverbeschichtetem Aluminium und verzinktem Stahlblech - edel, robust und nachhaltig, komplett ohne Kunststoffkomponenten.

Neu im Segment Wärmespeicher: Hydrobox pro & Hygienespeicher - optimal für Renovierung und für Trinkwassererwärmung

Damit die Kermi Wärmepumpen etwa im Renovierungsfall ganz einfach auch mit bestehenden Speichern kombiniert werden können, gibt es nun neu die Hydrobox pro - als zentrale Regel- und Steuereinheit für eine effiziente Vernetzung.

Praktische Kombination aus Heizwasserspeicher und Trinkwassererwärmung: Der neue Hygienespeicher x-buffer flex pipe mit integriertem Edelstahlwellrohr erwärmt das Trinkwasser im Durchflussprinzip nur bei Bedarf - und minimiert so die Gefahr der Legionellenbildung. Erhältlich ist er in den Größen 800 oder 1000 Liter. Bilder: Kermi GmbH

Die Hydrobox pro verbindet die reguläre x-center pro Wärmepumpenregelung mit zusätzlichen Hydraulikkomponenten (Pufferladegruppe & Durchlauferhitzer) in einem hochwertigen Metallgehäuse. Highlight: Für schnelle und einfache Montage sind alle elektrischen sowie hydraulischen Komponenten komplett vorverdrahtet. Somit bildet die neue Hydrobox pro die hydraulische Schnittstelle zwischen Wärmepumpe und Speicher - inkl. Smart Grid, Power to Heat und elektronischer Wärmemengenerfassung. Zudem möglich ist die Integration weiterer Kermi Geräte über Modbus und der Anschluss einer zusätzlichen Zirkulationspumpe oder eines weiteren Heizkreises.

Aber nicht nur für die Heizung, sondern auch für die Trinkwassererwärmung bietet Kermi verschiedene Lösungen - von der platzsparenden Kombi-Speicherung bis hin zur hochqualitativen Trinkwassererwärmung just-in-time über Frischwasserstation. Um hier weitere Anforderungen im Mittelklasse-Segment abzudecken, wurde das Portfolio nun um den x-buffer flex pipe Hygienespeicher erweitert - erhältlich in den Größen 800 oder 1000 Liter. Dieser kombiniert die Heizwasserspeicherung mit der Trinkwassererwärmung im Durchflussprinzip über einen integrierten Edelstahl-Wellrohr­Wärmeübertrager. Damit reduziert er die Gefahr der Legionellenbildung und eignet sich als fehlerunanfällige Einspeicherlösung vor allem bei Sanierungen.