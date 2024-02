On the top of world, so fühlt man sich in Obertauern, im schneereichsten Wintersportort Österreichs, gelegen auf der Passhöhe der Radstädter Tauern zwischen 1.600 und 2.300 Metern Seehöhe im österreichischen Bundesland Salzburg. Mehr als die Hälfte des Jahres ist das Gebiet in eine weiße Schneedeckt gehüllt, ein Blick auf das Rundum­Bergpanorama versetzt ins Staunen und Träumen. Wer es sportlich angeht, folgt der in beiden Richtungen markierten Tauernrunde, die mit unterschiedlichen Hanglagen ganztägig Sonnenskilauf ermöglicht.

Ski in & Ski out in Panoramalage

Direkt von der Piste geht es in den auf 1.752 Metern Seehöhe gelegenen Zirbenhof. „Ski in & Ski out“ bedeutet einfach raus aus dem Skikeller und rein ins Pistenvergnügen. Das auf der Sonnseite in traumhafter Panoramalage gelegene Apparthotel gilt als idealer Rückzugs- und Erholungsort und wird in dritter Familien-Generation von Sandra und Florian Steinwender geführt. Von den Großeltern 1955 ursprünglich als Pension begonnen, wurde die Unterkunft nach und nach mit viel Liebe zum Detail in 18 Appartements und einem Wellnessbereich mit Zirbensauna, Dampfbad, Infrarotkabine und Fitnessbereich modernisiert.

Villeroy & Boch - Bäder: Von Wald und Bergen inspiriert

Erst 2023 wurden vier Appartements frisch saniert und fertiggestellt, darunter ein Penthouse mit 110 m2, zwei Zwei-Raum-Appartements mit je 45m2 und ein Studio mit 35m2 Wohnfläche. Für das angenehme Lebensgefühl in den Gästebädern sorgen hochwertige Produkte von Villeroy & Boch. Familie Steinwender, die in der benachbarten Marktgemeinde Tamsweg auch den Installationsbetrieb „Haustechnik Steinwender“ führt, hat dabei ein besonderes Gespür für die Wünsche ihrer Gäste: „Die Natur lässt sich nicht kopieren. Trotzdem haben wir versucht, uns Farben und Materialien von ihr abzuschauen und unsere Verbundenheit mit Wald und Bergen auf die Zirbenhof-Appartements zu übertragen.“ Das Ergebnis? „Räume, in denen man gerne einen Gang runterschaltet, tief durchatmen und im Hier und Jetzt ankommen kann.“, so das Gastgeberpaar. Im Bad fügt sich der Antao-Lichtspiegel, dessen Form einem Tautropfen ähnelt, perfekt ein. Via Touch-Sensor oder optional mit smarter ZIGBEE-Steuerung lässt sich eine Stimmung zum Wohlfühlen erzeugen, ähnlich einem Morgenspaziergang im Wald. Perfekt dazu garantiert der Subway 3.0 Schrankwaschtisch mit tiefen Becken und breiten seitlichen Ablageflächen besten Nutzungskomfort. Die bodenebene Dusche Squaro Infinity wurde nach Maß eingebaut und ermöglicht den Gästen barrierefrei die optimale Hygiene durch fugenloses Design. Und das große Penthouse bietet mit der freistehenden Badewanne der Kollektion Theano mit Antao-Armatur eine besonders wohltuende Gelegenheit zum Abtauchen und Seele baumeln lassen.

Mit der Zirbe die Welt warten lassen

Das prägende Element, wie der Hausname schon sagt, ist die Zirbe, ein Baum, der in den Alpen ab 1.600 Metern Seehöhe wächst, bis zu 1000 Jahre alt werden kann, dem eine besonders positive Wirkung nachgesagt wird und der für Beständigkeit und Entschleunigung steht. „Zur Ruhe kommen und die Welt warten lassen“, lautet die Empfehlung von Sandra und Florian Steinwender. Den erholsamen Schlaf bringen die vom heimischen Tischler aus Zirbenholz errichteten, metallfreien Doppelbetten. Und, ob Frühaufsteher oder Langschläfer, das Zirbenhof-Frühstück weckt die Lebensgeister und bietet den perfekten Start in den neuen Tag.

Apparthotel Zirbenhof

Familie Steinwender, Sonnhofweg 2, 5562 Obertauern, Austria

www.hotel-zirbenhof.at/

Bad- und Sanitärausstattung:

Villeroy & Boch Kollektionen:

Theano: freistehende Badewanne

Antao: Lichtspiegel, Badewannen-Armatur

Subway 3.0: Schrankwaschtisch

Squaro Infinity: Duschwanne