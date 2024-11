Invisible Grip und Secure Plus garantieren Standsicherheit und ein unbefangen luxuriöses Dusch- oder Badeerlebnis ohne Ausrutscher - weder auf der edlen Badoberfläche noch in Sachen Ästhetik. Foto: KALDEWEI

Mit den Oberflächenveredelungen Invisible Grip und Antislip Secure Plus setzt Kaldewei Maßstäbe für Vertrauen und Sicherheit im Bad. Sie garantieren Standsicherheit und ein unbefangen luxuriöses Dusch- oder Badeerlebnis ohne Ausrutscher - weder auf der edlen Badoberfläche noch in Sachen Ästhetik.

Invisible Grip

The Show(er) must go on! So wird das Dusch- oder Badeerlebnis mit Sicherheit zum glänzenden Auftritt: Die unsichtbare Oberflächenveredelung Invisible Grip ist die revolutionäre Lösung für alle, die sich sicheren Halt wünschen, nicht aber auf ästhetischen Glanz im Bad verzichten möchten. Die neueste Kaldewei Oberflächenvergütung für Badewannen und Duschflächen in Alpinweiß entfaltet ihre Kraft erst bei Wasser- und Seifenanwendung. Beim Auftreten auf die nasse Emaille-Oberfläche sorgt eine unsichtbare Mikrostrukturierung für besonders starken Halt. In trockenem Zustand erscheint die edle Oberfläche wie gewohnt in strahlendem Glanz, und auch in puncto Haptik und einfachster Reinigung sind keine Abstriche hinzunehmen.

Antislip Secure Plus

Wer sich für die Mattfarben der Coordinated Colours Collection entscheidet oder beim Duschen ein haptisches Sicherheitsgefühl auch in trockenem Zustand bevorzugt, für den ist die Antislip Secure Plus Lösung erste Wahl. Diese von Kaldewei entwickelte Veredelung wird in die gesamte Dusche eingebrannt. So entsteht eine gleichmäßige Materialoberfläche, die durchgehend und dauerhaft für mehr Trittsicherheit und Standfestigkeit sorgt. Durch die vollflächige Emaillierung ist der rutschhemmende Effekt zwar spürbar, aber nahezu unsichtbar.

Teil- und Vollantislip

Last but not least, ist die bewährte Teil- und Voll-Antislip Beschichtung weiterhin erhältlich. Eine strukturierte Oberflächentextur wird wahlweise partiell im Standbereich oder vollflächig auf die gesamte Dusche aufgebracht. Sie bietet sicheren Stand beim Duschen und beruhigt durch sichtbare Optik und fühlbare Haptik.

Geprüfte Rutschhemmung

Viele Neubau- und Modernisierungsmaßnahmen müssen DIN-konform umgesetzt werden oder können von etwaigen Fördertöpfen profitieren. Besonders im Projektbereich, wie zum Beispiel bei Kranken- oder Pflegeeinrichtungen, werden konkrete Anforderungen an die Rutschhemmung von Sanitärobjekten gestellt. Die LGA Bautechnik hat Invisible Grip, Antislip Secure Plus sowie das klassische Antislip von Kaldewei gemäß DIN EN 16165, Anhang A und B, geprüft und die rutschhemmenden Eigenschaften bestätigt. Detaillierte Informationen stehen unter www.kaldewei.de/produkte/duschflaechen/duschflaechen-zubehoer/oberflaechen/ bereit.