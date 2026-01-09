09.01.2026  Pressemeldung Alle News von KERMI Raumklima

KERMI Raumklima: AUSGEZEICHNETER MESSESTAND

Erfreuliche Nachrichten zum Jahresende: Unser Messestand (unter dem Dach von MBT Climate) auf der diesjährigen ISH in Frankfurt ist mit dem German Design Award 2026 ausgezeichnet worden.

Besonders freuen wir uns über das Statement der Jury:
„Das modular aufgebaute Konzept verbindet funktionale Flexibilität mit einer klaren, wiedererkennbaren Ästhetik. »MBT Climate ISH 2025« überzeugt durch die stimmige Integration verschiedener Marken und eine strategisch durchdachte Kommunikationsarchitektur. Besonders beeindruckend ist die nachhaltige Wiederverwendbarkeit, die den Anspruch an verantwortungsbewusste Gestaltung beispielhaft erfüllt. Ein Projekt, das in seiner konsequenten Umsetzung Maßstäbe im Messekontext setzt.“

KERMI GmbH
KERMI GmbH
Raumklima
Pankofen - Bahnhof 1
94447 Plattling
Deutschland
Telefon:  09931 - 5010
www.kermi.com
