Druckentwässerungssysteme haben sich seit Jahrzehnten in der Abwasserentsorgung bewährt. Doch Korrosion an Rohrleitungen und Armaturen macht eine Sanierung oder Erneuerung der Schachteinbauten oft unumgänglich.

Die vorhandenen Schächte aus Kunststoff oder Beton sind meist weiterhin nutzbar. Pentair Jung Pumpen bietet korrosionsbeständige Produktlösungen, die den Austausch veralteter Schachteinbauten einfach und effizient möglich machen.

Sanierung von Armaturen in Kunststoffschächten

Austauschset

Nach Entnahme der korrodierten Schachteinbauten, lässt sich das Austauschset einfach und schnell montieren. In der Regel wird die Druckleitung im Schacht getrennt. Der vorhandene Schacht kann im Erdreich verbleiben. Muss auch die Pumpe ausgetauscht werden, empfehlen wir die Abwasserpumpen der MultiCut-Baureihe.



Das Austauschset ist für PKS-Schächte geeignet. Gerne beraten wir Sie auch, das passende Austauschset für Fremdschächte zu finden.

Mehr Infos zum Austauschset!

Hier geht es zum Einbau-Video