Vaillant Förderrechner: mit wenigen Klicks zur individuellen Heizungsförderung für alle privaten Immobilienbesitzer Bildquelle: Vaillant
13.10.2026  Pressemeldung Alle News von VAILLANT

Vaillant Förderrechner: Schneller Überblick über individuelle Heizungsförderung

Digitaler Förderrechner für alle privaten Immobilieneigentümer • Individuelle Berechnung auch für Mehrfamilienhäuser und Wohnungseigentümergemeinschaften • Berechnung der staatlichen Heizungsförderung mit nur wenigen Klicks

Seit dem 21. Juli 2026 gilt die neue staatliche Heizungsförderung. Die Bundesregierung fördert den Umstieg auf klimafreundliche Heizungen mit bis zu 80 Prozent der förderfähigen Kosten. Immobilienbesitzer können damit bis zu 22.400 Euro vom Staat erhalten. Bei Mehrfamilienhäusern und Wohnungseigentümergemeinschaften ist je nach Anzahl der Wohnungen im Gebäude ein noch höherer Zuschuss möglich.

Vaillant hat einen Förderrechner entwickelt, mit dem jeder Immobilienbesitzer schnell und einfach die individuell mögliche Fördersumme für den Heizungstausch berechnen kann. Der neue Förderrechner steht Verbrauchern kostenlos unter www.vai.vg/foerderrechner zur Verfügung. Auch Eigentümer von Mehrfamilienhäusern und Wohnungseigentümergemeinschaften können schnell und zuverlässig ihren individuellen Förderanteil bei einem Heizungstausch ermitteln. Bei der Berechnung werden unterschiedliche Faktoren wie etwa das zu versteuernde Haushaltsjahreseinkommen oder die Anzahl der Kinder, die in einem Haushalt leben, berücksichtigt.

„Der Vaillant Förderrechner ist für alle privaten Verbraucher geeignet, die einen Umstieg auf die Wärmepumpe planen, egal ob im Ein- oder Mehrfamilienhaus“, sagt Tillmann von Schroeter, Geschäftsführer Vaillant Deutschland. „Die Einbindung von Mehrfamilienhäusern ist wichtig, weil wir mit unseren Wärmepumpen auch diese Immobilien versorgen.“ Mehr als jede zweite Wohnung in Deutschland befindet sich in einem Mehrfamilienhaus.[1] Über 9 Millionen Eigentumswohnungen sind im Rahmen einer Wohnungseigentümergemeinschaft organisiert.[2]

Bis Ende Januar 2027 bleibt die Höhe der KfW-Förderung konstant. Ab dem 1. Februar 2027 sinken die Zuschüsse bis Ende 2030 schrittweise. Der Vaillant Förderrechner wird deshalb laufend aktualisiert.

[1] www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2025/09/PD25_336_31231.html

[2] ergebnisse.zensus2022.de/datenbank/online/statistic/4000W/table/4000W-1011

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