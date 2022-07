DER BLAUE steht für hochflexible Flüssigkeits-Auffang-Systeme, die in jedes Service-Fahrzeug gehören.

Time is money? Selten war dieses Sprichwort so entscheidend wie momentan. Im ständigen Wettkampf um Fachkräfte, ist effizientes Arbeiten wichtiger denn je. Doch statt Mitarbeiter unter Druck zu setzen, liefert DER BLAUE mit seiner Produktpalette eine Lösung für professionelles Arbeiten, das auch noch Spaß macht. Die wichtigsten Vorteile in 3 Punkten zusammengefasst:

Effizientes Arbeiten:

Dank dem durchdachten Set aus Auffangwanne und Pumpsystem werden Flüssigkeiten sauber in der Wanne aufgefangen und kontrolliert abgefördert. Und das doppelt so schnell wie bisher. Es können mehr Kundenaufträge wahrgenommen werden. DER BLAUE amortisiert sich bereits nach wenigen Einsätzen. Schadensrisiko minimieren:

Mit den zusätzlichen Helfern, bestehend aus Rutsche, Einfach- und Doppelrosette, wird das Arbeiten sorgenfrei, denn Flüssigkeiten werden gezielt gelenkt und Spritzer vermieden. Kunden sind begeistert. Motivierte Fachkräfte gewinnen:

Um junge Mitarbeiter für das Arbeiten im Handwerk zu begeistern, braucht es heutzutage Überzeugungskunst. Ein Profi-Werkzeug, mit dem das Arbeiten einfach und schnell von der Hand geht, ist ein sehr gutes Argument. Und dass das Arbeiten mit dem BLAUEN Spaß macht, beweisen zahlreiche Beiträge der Instagram-, Facebook- und Tiktok-Community des BLAUEN.

Über die Aqua Evolution Systems GmbH

Die Aqua Evolution Systems GmbH, mit Sitz in Sulzberg im Allgäu, entwickelt und vertreibt unter der Marke DER BLAUE, innovative Lösungen für die Arbeit mit Flüssigkeiten im Handwerk. Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns gerne direkt oder besuchen Sie uns unter www.derblaue.com.