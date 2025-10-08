08.10.2025  Pressemeldung Alle News von Philipp Wagner

Panasonic T-CAP M-Serie – Heizleistung, die auch bei –20 °C überzeugt!

Maximale Leistung, minimale Heizfläche – jetzt im Shop konfigurieren.

Liebe Fachpartner,

extreme Winterformen stellen Heiztechnik oft vor große Herausforderungen. Genau hier spielt die Panasonic Aquarea T‑CAP M‑Serie ihre Stärke aus – und das zu einem attraktiven Preisniveau für Sie:

  • Volle Leistung bei –20 °C: Dank T‑CAP-Technologie bleibt die Heizkapazität auch bei tiefen Außentemperaturen stabil, ganz ohne Zusatzheizung. 
  • Effizienz, die sich auszahlt: Mit einem COP von bis zu 4,85 bei 7 °C ist die Serie extrem wirtschaftlich – besonders interessant für Großobjekte oder Passivhaus-Budgets. 
  • Wasser bis 75 °C bei –15 °C Außentemperatur – perfekt für Altbauten oder repräsentative Bestandsgebäude mit hoher Vorlauftemperatur-Vorgabe. 
  • Leise und smart: Nur 29 dB(A) bei 5 m Entfernung – ideal für dichte Wohnlagen. Die Steuerung erfolgt über Aquarea Smart Cloud, inklusive SG-Ready, Modbus-Integration und Wi-Fi.
  • Umweltfreundlich & zukunftssicher: Das natürliche Kältemittel R290 (GWP nur 3) erfüllt höchste Nachhaltigkeitsstandards. 

Ob Ein- oder Mehrfamilienhaus oder gewerbliche Sanitärlösung – die T-CAP M-Serie bietet Ihnen höchste Flexibilität bei der Projektplanung und -abwicklung.

Jetzt Panasonic T-CAP M-Serie entdecken – effizient, flexibel, leistungsstark:
Zu den 9 bis 16 kW T-CAP-Wärmepumpen

Zu den 20 bis 30 kW T-CAP-Wärmepumpen

Das Beste zum Schluss – das Prämienprogramm:

Mit unserem Prämienprogramm sammeln Sie beim Online-Einkauf automatisch Punkte – und tauschen diese ganz unkompliziert gegen beliebte Gutscheine ein. Ob Amazon, Aral, MediaMarkt, OTTO oder IKEA – Ihre Punkte werden schnell zur kleinen Extra-Freude im Arbeitsalltag.
Punkte sammeln bei jeder Online-Bestellung | Große Auswahl an Einkaufsgutscheinen | Einfach einlösen – direkt im Shop!
Zum Sortiment des Prämienprogramms

Noch nie bei uns bestellt?

Dann ist jetzt der richtige Moment. Testet uns – mit einer ersten Bestellung und erlebt, wie unkompliziert ein Fachgroßhandel heute sein kann. Jetzt registrieren & bestellen!

Technik ist unser Ding!

Wir von der Philipp Wagner GmbH sind euer Fachversand für hochwertige Markenprodukte rund um Heizung und Sanitär – spezialisiert auf das klassische dreistufige Handwerk.
Unser Sortiment richtet sich gezielt an SHK-Betriebe, Installateure und industrielle Kunden – also an Profis, die im Alltag schnelle Lösungen und verlässliche Qualität brauchen.

Wir wissen: Auf der Baustelle zählt, dass das Material stimmt – und pünktlich da ist. Deshalb liefern wir bundesweit direkt in Ihre Firma oder auf die Baustelle – per Paketdienst oder Spedition, ganz wie’s passt.
Ob Standardware oder spezielles Zubehör – wir helfen dabei, dass der Ablauf läuft.

Und wenn doch mal Fragen auftauchen? Dann sind wir persönlich für Sie da.
Kompetente Beratung, fairer Service – ganz ohne großes Tamtam.

Philipp Wagner GmbH
Philipp Wagner GmbH
Handelsgesellschaft für Öl- und Gasfeuerungsbedarf
Erbacher Straße 72
64380 Roßdorf
Deutschland
Telefon:  06154 - 6937-0
Öffnungszeiten:
Telefon: 06154 - 6937-0
Oktober bis März
Mo-Do: 7:30 bis 18:00 Uhr
Fr: 7:30 bis 16:30 Uhr
April - September
Mo-Fr: 7:30 bis 16:30 Uhr
www.philipp-wagner.de
Anzeigen
Mitsubishi Electric Europe B.V.
Villeroy & Boch AG
VIGOUR GmbH
Wemefa H. Christopeit GmbH
Aalberts hfc SX GmbH

DESTATIS:

30.09.2025

Gaspreise für Haushalte im 1. Halbjahr 2025 um 1,2 % gesunken
mehr

Importpreise im August 2025: -1,5 % gegenüber August 2024
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

30.09.2025

Erwerbstätigkeit im August 2025 nahezu unverändert
mehr

Inflationsrate im September 2025 voraussichtlich +2,4 %
mehr

Quelle: destatis.de

DESTATIS:

30.09.2025

Einzelhandelsumsatz im August 2025 real um 0,2 % niedriger als im Vormonat
mehr

Quelle: destatis.de

Newsletteranmeldung