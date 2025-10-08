Liebe Fachpartner,

extreme Winterformen stellen Heiztechnik oft vor große Herausforderungen. Genau hier spielt die Panasonic Aquarea T‑CAP M‑Serie ihre Stärke aus – und das zu einem attraktiven Preisniveau für Sie:

Volle Leistung bei –20 °C : Dank T‑CAP-Technologie bleibt die Heizkapazität auch bei tiefen Außentemperaturen stabil, ganz ohne Zusatzheizung.

: Dank T‑CAP-Technologie bleibt die Heizkapazität auch bei tiefen Außentemperaturen stabil, ganz ohne Zusatzheizung. Effizienz, die sich auszahlt : Mit einem COP von bis zu 4,85 bei 7 °C ist die Serie extrem wirtschaftlich – besonders interessant für Großobjekte oder Passivhaus-Budgets.

: Mit einem COP von bis zu 4,85 bei 7 °C ist die Serie extrem wirtschaftlich – besonders interessant für Großobjekte oder Passivhaus-Budgets. Wasser bis 75 °C bei –15 °C Außentemperatur – perfekt für Altbauten oder repräsentative Bestandsgebäude mit hoher Vorlauftemperatur-Vorgabe.

– perfekt für Altbauten oder repräsentative Bestandsgebäude mit hoher Vorlauftemperatur-Vorgabe. Leise und smart : Nur 29 dB(A) bei 5 m Entfernung – ideal für dichte Wohnlagen. Die Steuerung erfolgt über Aquarea Smart Cloud, inklusive SG-Ready, Modbus-Integration und Wi-Fi.

: Nur 29 dB(A) bei 5 m Entfernung – ideal für dichte Wohnlagen. Die Steuerung erfolgt über Aquarea Smart Cloud, inklusive SG-Ready, Modbus-Integration und Wi-Fi. Umweltfreundlich & zukunftssicher: Das natürliche Kältemittel R290 (GWP nur 3) erfüllt höchste Nachhaltigkeitsstandards.

Ob Ein- oder Mehrfamilienhaus oder gewerbliche Sanitärlösung – die T-CAP M-Serie bietet Ihnen höchste Flexibilität bei der Projektplanung und -abwicklung.

