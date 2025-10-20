Reibungsloser Prozess: GROHE Product Finder App ermöglicht KI-gestützte Armaturen-Erkennung in wenigen Sekunden über Smartphone- oder Tablet-Kamera • Upload-Funktion: Bilder können aufgenommen und später hochgeladen werden - ideal bei schlechter Internetverbindung • Plattformübergreifende Verfügbarkeit: Erhältlich für Apple- und Android-Geräte

Installateur:innen kennen das Problem: Bei der Arbeit stößt man immer wieder auf ein unbekanntes Produkt. Die genaue Modellidentifikation und die Suche nach passenden Ersatzteilen sind oft mühsam und zeitraubend. Hier kommt der GROHE Product Finder ins Spiel. Die App unterstützt Installateur:innen mit künstlicher Intelligenz (KI) dabei, schnell die richtigen Produktinformationen zu finden, und ermöglicht die gezielte Identifikation von Armaturen und deren Komponenten direkt vor Ort.

„Wir möchten unsere Kundinnen und Kunden in jeder Phase unterstützen - vom Kauf über die Installation bis hin zum After-Sales-Service“, erklärt Axel Korn, Leader Service, LIXIL Europe. „Mit unserem umfassenden Serviceportfolio stellen wir sicher, dass ihnen jederzeit die richtigen Informationen zur Verfügung stehen. Dieses Angebot bauen wir kontinuierlich aus, um auch den Arbeitsalltag von Fachkräften einfacher, effizienter und lohnender zu gestalten. Der GROHE Product Finder ist der nächste Schritt auf diesem Weg: Die App ermöglicht eine schnellere Produktidentifikation und hilft sowohl dem Handwerk als auch anderen Kundinnen und Kunden, wertvolle Zeit zu sparen.“

Wie funktioniert die App?

Wenn Installateur:innen bei einem Kundentermin vor Ort auf eine alte oder nicht identifizierbare GROHE Armatur stoßen, können sie einfach ein Foto in der App aufnehmen. Die KI hilft dabei, das Produkt eindeutig zu identifizieren, stellt sofort relevante Informationen wie Montageanleitungen zur Verfügung und verweist auf passende Ersatzteile. Auch eine schlechte Internetverbindung ist kein Problem. Denn im GROHE Product Finder lassen sich vor Ort aufgenommene Fotos einfach später hochladen. So bleibt die App auch in anspruchsvollen Umgebungen - wie Kellerräumen und abgelegenen Gegenden - einsatzfähig.

Der GROHE Product Finder ist jetzt für iOS und Android verfügbar und bringt modernste Technologie direkt in die Hände von Fachkräften.