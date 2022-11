Mit DOOOS können Fachhandwerker jetzt ganz einfach bestellen. Und zwar alles, was sie brauchen, um ihre Arbeit perfekt durchzuführen. Denn der Online-Großhandel vertreibt mehr als 50.000 Produkte rund um Heizung, Installation, Klima- und Lüftung, Sanitär, Wasser- und Abwassertechnik, Werkzeug und Arbeitskleidung. Und das zu entspannten Macher-Preisen. DOOOS ist wie ein Kollege im Netz, der bereits viele Jahre Erfahrung im Bereich Haustechnik mitbringt und daher ganz genau weiß, was gebraucht wird. Daher wartet bei DOOOS sozusagen ein handverlesenes Sortiment, auf das ganz einfach zu jeder Tages- und Nachtzeit zugegriffen werden kann und das so schnell wie möglich geliefert wird.

Klare Preise für alle!

DOOOS steht auf Transparenz. Daher bietet der Online-Shop klare DOOOS-Preise für alle an – ganz gleich ob Stammbesteller, Einmal- oder Gelegenheitskunde. Für jeden gibt es Einzel- und Staffelpreise. Wer bei dem großen Sortiment fündig geworden ist, kann die Produkte mit wenigen Klicks in den Warenkorb befördern und dann bequem aus unterschiedlichen Bezahlmöglichkeiten wählen. Ausgewählt, bezahlt und schon wird die Bestellung bearbeitet und trifft nach maximal 72 Stunden am Wunschort ein. So reibungslos kann Einkaufen gehen. Und das von überall. Ob aus dem eigenen Betrieb, von zuhause oder mobil via Smartphone von der Baustelle aus.

Einfach persönlich!

So schön stressfreier Onlinekauf auch ist, so wichtig ist aber auch der persönliche Kontakt. Daher ist DOOOS selbstverständlich auch persönlich zu erreichen. Die Kolleginnen und Kollegen stehen stets hilfsbereit zur Seite und haben auf (fast) alle Fragen die richtige Antwort. Dabei läuft der Kontakt ganz locker ab und ist stets garniert mit einer Prise Humor. Denn der Alltag ist manchmal schon ernst genug. Bei DOOOS ist man im wahrsten Sinne des Wortes auf „Du und DOOOS“.

Immer auf der Suche nach Neuem!

Stillstand ist nicht. Stattdessen sucht das Experten-Team von DOOOS immer weiter nach neuen Funktionen, Marken und Artikeln, die das Leben erleichtern oder vom Fachhandwerker benötigt werden. Daher ist das Team auch stets offen für Vorschläge und Feedback. Denn nur wer zuhört, der kann auch besser werden!

Einfach registrieren und losDOOOSen!

DOOOS verkauft seine Produkte im dreistufigen Vertriebsweg. Das bedeutet, dass DOOOS in die Absatzkette involviert ist. Daher muss vorher überprüft werden, ob es sich beim Käufer bzw. der kaufenden Firma auch wirklich um ein Unternehmen im Sinne §14 BGB handelt. Dafür ist eine Registrierung auf www.DOOOS.de notwendig, die überprüft wird. Ist das geschehen, kann der Online-Shop uneingeschränkt genutzt werden.