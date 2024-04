Die Muster- und Landesbauordnungen in Verbindung mit der Verwaltungsvorschriften Technische Baubestimmungen (VV TB) regeln nicht nur die allgemeinen Grundanforderungen an Baustoffe, sondern auch konkret die Eigenschaften von Bauteilen. In diesem Online-Seminar werden die Grundanforderungen an die jeweiligen Bauteile, bei besonderen Unterschieden auch mit Blick auf einzelne Landesbauordnungen erläutert. Wo es von Bedeutung ist, werden auch Sonderfälle besprochen, die eine hohe Praxisrelevanz haben.



