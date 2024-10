Mit Beginn der Heizperiode im Oktober bleibt der Preis für Holzpellets in diesem Monat weiterhin niedrig. Laut dem Deutschen Pelletinstitut (DEPI) kostet eine Tonne Holzpellets durchschnittlich 279,26 Euro. Pelletheizer zahlen derzeit 5,59 Cent pro Kilowattstunde klimafreundlicher Wärme. Der Preisvorteil gegenüber Erdgas liegt bei rund 44 Prozent, rd. 41 Prozent sind es gegenüber Heizöl.

„Auch wenn die Temperaturen noch nicht allzu herbstlich sind, wissen erfahrene Pelletheizer, dass sie das Auffüllen des Lagers trotz niedriger Preise nicht zu weit nach hinten schieben sollten“, sagt Martin Bentele, Geschäftsführer des DEPI. Bentele rät Verbrauchern zu Ware mit dem ENplus- Zertifikat. ENplus stellt die Qualität der Presslinge von der Herstellung bis ins Lager sicher, sodass die Heizung oder der Pelletkaminofen einwandfrei laufen. Nutzen Verbraucher hochwertige regio­nale Pellets, schont das nicht nur das Klima, sondern auch das Heizsystem.

Regionalpreise

Im Oktober 2024 ergeben sich beim Pelletpreis folgende regionale Unterschiede (bei einer Abnah­memenge von 6 Tonnen): In Süddeutschland liegt der Preis bei 273,49 Euro/t, gefolgt von Mittel­deutschland mit einem Durchschnittspreis von 278,87 Euro/t. In Nord- und Ostdeutschland beträgt der Preis pro Tonne 284,73 Euro.

Größere Mengen (26 t) werden im Oktober 2024 zu folgenden Konditionen gehandelt: Süd: 258,60 Euro/t, Mitte: 263,98 Euro/t und Nord/Ost: 265,27 Euro/t (alle Preise inkl. Mehrwertsteuer).

DEPI-Pelletpreis

Seit 2011 wird der DEPI-Pelletpreis monatlich veröffentlicht, bis August 2020 vom Deutschen Energieholz- und Pellet-Verband (DEPV). Er gibt den Durchschnittspreis in Deutschland für eine Tonne Pellets der Qualitätsklasse ENplus A1 für die jeweilige Abnahmemenge wieder (Lieferung im Umkreis von 50 km, inklusive aller Nebenkosten und Mehrwertsteuer) - deutschlandweit und in drei Regionen. Der DEPV bietet einen separaten DEPV-Pelletpreis für Netto-Lieferverträge an.

Pelletpreise im Überblick:

DEPI-Pelletpreis Oktober 2024 6 t bundesweit: 279,26 €/t

(Abnahme 6 t Pellets lose eingeblasen, Lieferung im Umkreis 50 km, inkl. aller Nebenkosten und MwSt.).

DEPI-Pelletpreis Oktober 2024 26 t bundesweit: 264,21 €/t

(Abnahme 26 t Pellets lose eingeblasen, Lieferung im Umkreis 50 km, inkl. aller Nebenkosten und MwSt.).

Differenzierte Preise für Holzpellets

für 3 t, 6 t und 26 t, sortiert nach Süd-, Mittel- und Nord-/Ostdeutschland