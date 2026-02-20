Das Shower-Set RS Slim Thermostat konnte die 132-köpfige, unabhängige, internationale iF-Expertenjury durch ihre puristisch gerundete, extra schlanke Optik, sowie den erstklassigen Nutzungskomfort überzeugen und wurde mit dem iF Design Award 2024 ausgezeichnet. Bildnachweis: HSK Duschkabinenbau KG
20.02.2026  Pressemeldung Alle News von HSK

HSK: Design-Armaturenlinie Slim mit verbrühungssicherem Shower-Set

Sicher und ressourcenschonend duschen

Maximale Funktionalität im Minimal Design: Die mit dem BEST OF DESIGN AWARD von SCHÖNER WOHNEN ausgezeichnete Armaturenlinie Slim von HSK Duschkabinenbau überzeugt nicht nur durch ihre puristisch gerundete, extra schlanke Optik, sondern bietet dank durchdachter Details auch erstklassigen Nutzungskomfort für jeden Geldbeutel. Highlight der Serie ist das Shower-Set RS Slim Thermostat, das mit seinem modernen Sicherheitsthermostat zuverlässig vor Verbrühungen schützt und mit dem begehrten und international anerkannten iF DESIGN AWARD ausgezeichnet wurde. Ergänzt wird das Duschsystem mit Kopf- und Handbrause durch den Waschtisch-Einhebelmischer Slim Rund, der die hochwertige Armaturenlinie im wahrsten Sinne perfekt abrundet. Nachhaltiger Pluspunkt: Mit den Slim Produkten sparen Nutzer mehr als 50 Prozent Wasser und Energie ein – und das völlig ohne Komfortverlust.

Bei der Wahl einer neuen Duscharmatur zählen neben einem attraktiven Design vor allem Sicherheit und Komfort. Mit dem Shower-Set RS Slim Thermostat mit Verbrühungsschutz von HSK können SHK-Profis ihren Kunden jetzt ein Produkt bieten, das all diese Anforderungen mühelos erfüllt und das Badezimmer in eine perfekte Wellness-Oase verwandelt. Hochwertigste Materialien und galvanische Veredelungen machen das Dusch-Set und die dazu passende Waschtischarmatur der Serie Slim besonders langlebig und widerstandsfähig – so haben Nutzer langfristig Freude an den Armaturen. Zudem wurde bei der Herstellung der Slim Produkte größten Wert auf ein nachhaltiges Design gelegt: So gewährleisten recyclebare Materialien und spezielle Spareinsätze eine besonders umweltfreundliche und ressourcenschonende Nutzung.

Exklusives Spa-Feeling und sicherer Verbrühungsschutz

Mit seiner extra schlanken Formgebung ist das neue Shower-Set RS Slim Thermostat ideal für eine minimalistisch-elegante Badgestaltung geeignet. Kunden können aus drei Farbvarianten wählen: Ob zeitloses Chrom, effektvolles Schwarz-matt oder modernes Gunmetal gebürstet – mit der Slim Serie treffen Badbesitzer garantiert den richtigen Farbton. Die schwenkbare Kopfbrause des Sets sorgt mit 255 mm Durchmesser für ein hochkomfortables Regenduschen-Feeling. Zusätzlich erhöht wird der Wellness-Faktor durch die justierbare Designhandbrause mit den drei unterschiedlichen Strahlarten Rain, Soft-Rain und Massage. Ein integrierter Umsteller ermöglicht eine mühelose Wasserregulierung und optimale Bedienbarkeit. Für mehr Sicherheit beim Duschen sorgt das Sicherheitsthermostat mit 38° C Temperatursperre: Es schützt zuverlässig vor Verbrühungen und verhindert unangenehme Temperaturschwankungen. Eine Kaltwasser-Ausfallsicherung bietet zusätzlichen Schutz – besonders sinnvoll für Haushalte, in denen auch kleine Kinder oder Senioren leben. Dank des mitgelieferten Montagezubehörs gelingt die Installation des Sets besonders schnell und einfach. Für ein einheitliches Bad-Design wie aus einem Guss bietet HSK den Waschtisch-Einhebelmischer Slim Rund: Mit einem Durchmesser von nur 35 mm präsentiert sich der Armaturenkörper ebenso schlank und elegant wie das Shower-Set und komplettiert die Serie optimal.

Effektive Ressourcenschonung dank nachhaltigem Produktdesign

Die Armaturenlinie Slim bietet Nutzern nicht nur erstklassiges Design und funktionalen Nutzungskomfort, sondern erfüllt auch höchste Gesellschaftsansprüche: Dank spezieller Spareinsätze in den Armaturen kann der Wasser- und Energieverbrauch um mehr als 50 % reduziert werden, ohne das Duschvergnügen zu beeinflussen. Die Nutzung des Shower-Sets ist damit besonders ressourcenschonend – zugleich sparen Nutzer effektiv Wasser- und Energiekosten. Bei der Entwicklung der Armaturenlinie wurde auf eine Reduzierung des Kunststoffanteils geachtet. Stattdessen kommen besser recycelbare Metalle zum Einsatz. Auch die Formgebung der Slim Linie wirkt sich positiv auf den CO2-Fußabdruck aus: Durch die puristische, schlanke Bauart wird der Materialeinsatz maßgeblich minimiert. Die konsequente Reduzierung von überstehenden Elementen, Vertiefungen und anderen Hinterschneidungen vereinfacht zudem die Reinigung.

HSK Duschkabinenbau KG
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