Die beste Idee ist nichts wert ohne echten Praxisbezug. Das wissen Fachhandwerker aus eigener Erfahrung. Genau deshalb entwickelt AFRISO Produkte, die den Aufwand auf der Baustelle spürbar reduzieren – mit cleveren, vormontierten Systembaugruppen oder intelligenten Tools, die auch interne Prozesse vereinfachen. So bleibt mehr Zeit für das, was wirklich zählt. In der aktuellen AFRISO Herbstaktion erhalten Sie echte „Gamechanger“ für Ihre täglichen Installations- und Prüfaufgaben.

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Komplexe Messungen am Kältekreislauf einfach gemacht

Mit der neuen Monteurhilfe EUROFOLD® gehen Sie den nächsten Schritt in Richtung Digitalisierung. Integrierte Wizards führen als digitale Assistenten Schritt für Schritt durch komplexe Messungen am Kältekreislauf. Alle relevanten Werte wie Druck oder Temperatur werden systematisch abgefragt. Auch die nötigen Voraussetzungen wie Verschlauchung oder bestimmte Prüfeinstellungen sind bedacht. Somit sind alle Vorkehrungen erfüllt, wichtige Prüfschritte werden nicht übersehen und alle Messungen können effizient und sicher erfolgen. Mögliche Fehler und gefährliche Situationen etwa durch ein Ausströmen des Kältemittels werden somit vermieden.

Kostenlose intuitive App für PDF-Protokolle mit Fotos und Unterschrift

Die App EuroSoft® connect stellt alle Messwerte auf dem Smartphone dar, speichert die Daten und bereitet sie professionell auf, z. B. mit Logo und Kontaktdaten Ihres SHK-Betriebes oder Fotos der Installationsumgebung. Das Bearbeiten von Prüfberichten am Abend entfällt damit in Zukunft für Sie, denn beim Verlassen der Baustelle ist das Prüfprotokoll bereits fertiggestellt, kann direkt als PDF visualisiert und mit anderen geteilt werden!

Perfekt für jeden Einsatz

Mit der umfassenden Ausstattung ist die Monteurhilfe EUROFOLD® auf gängige Anforderungen in der Kältetechnik und bei der Montage sowie auf die Wartung von Wärmepumpen ausgelegt. Die Monteurhilfe verfügt über vier Verschraubungen und Ventile für den einfachen Anschluss an Anlage, Vakuumpumpe und Gasflasche – ohne viel Umstecken. Mit drei Temperatur-Anschlüssen (Typ K) können auch komplexe Kälteanlagen präzise gemessen und ausgewertet werden.

Für das routinemäßige „Absniffen“ der gesamten Wärmepumpen- bzw. Kälteanlage mit allen Leitungen des Kältekreislaufs im Rahmen der vorgeschriebenen Dichtheitsprüfung (EU 2024/573) decken die AFRISO CAPBs® der GS-Serie zur Gasdetektion alle denkbaren Optionen ab: CAPBs® sens GS 15 ist für das Kältemittel R290 geeignet, CAPBs® sens GS 40 ist auf weitere gängige Medien wie FCKW, HFCKW, FKW, HFKW und HFO ausgelegt.

Weitere AFRISO Lösungen für die Kältetechnik: www.afri.so/kältetechnik