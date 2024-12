Erfahrener Branchenprofi Peter Schlaad übernimmt Verkaufsleitung im Süden

Ab Januar 2025 wird Peter Schlaad die Position des Verkaufsleiters für die Region Süd übernehmen. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung in der SHK-Branche, ist Schlaad ein ausgewiesener Experte und ein geschätzter Partner für das Handwerk. Seine langjährige Tätigkeit bei Duravit, zuletzt als Verkaufsleiter Deutschland Süd für Großhandel und Handwerk, hat ihm einen umfassenden Einblick in die Interessen der Betriebe und die Entwicklungen des Marktes verschafft. Schlaads weitverzweigtes Netzwerk zu Handwerkern, Großhändlern, Einzelhändlern und Herstellern wird der SHK eG wichtige Impulse geben. Gemeinsam mit Niclas Horn (Verkaufsleiter Nord) und Matthias Hagerott (Verkaufsleiter West) wird er die SHK-Vertriebsgebiete leiten und die Dynamik in den Regionen mit den Regionalleitern systematisch intensivieren.

Regionalentwicklung Mitte: Julia Diehl als treibende Kraft

Seit Oktober 2024 ist Julia Diehl die treibende Kraft hinter der Regionalleitung der Region Mitte. Mit ihrer Expertise und viel Leidenschaft für die SHK-Branche bringt sie wertvolles Wissen aus ihrer vorherigen Tätigkeit als Regionalleiterin Süd bei einer marktbegleitenden Verbundgruppe mit. Dort baute sie ein weitreichendes Netzwerk zu Handwerkern und Industriepartnern auf. Jetzt nutzt sie ihre Kenntnisse, um die SHK eG in der Region weiter auszubauen und den Mitgliederzuwachs und den Umsatz voranzutreiben.

Stefan Harrlandt: Mit profundem SHK-Wissen zur Region Süd-West

Mit Stefan Harrlandt stößt ein Vertriebsexperte mit umfassendem Know-how im SHK-Bereich zum Team der SHK eG. Ab Januar 2025 übernimmt er als Regionalleiter die Region Süd-West. Harrlandt bringt über 15 Jahre Erfahrung im Vertrieb und Gebietsmanagement mit. Zuvor war er als Gebietsverkaufsleiter bei der tecalor GmbH, einem Hersteller und Systemanbieter nachhaltiger Haustechnik sowie bei der Lindab GmbH, einem europäischen Marktführer für Lüftungstechnik, tätig. Mit seinem tiefen Verständnis für die technischen Anforderungen der SHK-Branche wird er dazu beitragen, die Region weiterzuentwickeln und die Marktpräsenz der SHK eG zu erweitern.

„Mit Peter Schlaad, Julia Diehl und Stefan Harrlandt erweitern wir unser Team um drei talentierte Köpfe. Sie werden uns mit ihrem Branchenwissen und ihrer lösungsorientierten Herangehensweise dabei unterstützen, die SHK eG als führende Verbundgruppe in ihrer Spitzenposition zu behaupten“, betont Sven Mischel, Vorstandsvorsitzender der SHK eG.