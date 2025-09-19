Hier ein störender Heizkörper, da ein Fenster- oder Mauervorsprung: Gerade in kleinen Badezimmern ist es oft schwierig, eine Duschkabine so zu platzieren, dass sie nicht nur funktionalen Ansprüchen gerecht wird, sondern auch ein optisches Highlight darstellt. Die Favorit Plus von HSK Duschkabinenbau löst Grundrissherausforderungen mit Leichtigkeit: Die Duschkabinen in puristisch modernem Design sind dank vielfältiger raffinierter Duschtür-Lösungen wahre Game Changer für knifflige Badsituationen. Diese Kombination aus Funktionalität und edler Ästhetik überzeugte auch die Jury der Schöner Wohnen, welche die Favorit Plus als Gewinner des „Best of Design Award“ auserkor.

Nicht jedes Bad bietet die optimalen Möglichkeiten für eine Duschkabine: Beengte Verhältnisse, Heizkörper, Fenster- oder Mauervorsprünge können schnell zum scheinbar unüberwindbaren Hindernis werden. Damit Kompromisse bei der Gestaltung des perfekten Badezimmers der Vergangenheit angehören, hat HSK Duschkabinenbau mit der Duschkabinenserie Favorit Plus unterschiedliche Tür-Lösungen entwickelt, die selbst schwierige Grundrisse und Gegebenheiten spielend leicht meistern. Die Besonderheit der Serie ist der vorgelagerte Drehpunkt der Duschkabinentür, der trotz ungünstiger Raumsituationen hochfunktionale und ansprechende Duschkabinen problemlos ermöglicht. Modernes Design und eine Extraportion Komfort sorgen für ein unbeschwertes Duschvergnügen.

Der Türgriff mit gripoptimierter Rändelstruktur verleiht der Duschkabine eine exklusive Optik. Passend zum Look der Duschkabine in Weiß oder Schwarz. Bildnachweise: HSK Duschkabinenbau KG

Allround-Talent im Minimal Style

Puristisches Design und starke Kontraste: Im modernen Look mit markantem Profildesign werden die Favorit Plus Duschkabinen zum Eyecatcher im Badezimmer. Die geradlinige Rahmenstruktur und der Türgriff mit gripoptimierter Rändelstruktur verleihen der Duschkabine eine exklusive Optik. Die Glastür wird zwischen zwei von der Wand abgerückten Drehpunkten gelagert und eignet sich so auch für den Einsatz in kniffligen Badezimmern. Störende Heizkörper, Mauer- oder Fenstervorsprünge können ganz einfach umgangen werden. Eine Magnetschließleiste sorgt für ein sauberes und zuverlässiges Schließen der 6 mm Echtglastüren. Ob Duschnische oder Eckkabine – die Favorit Plus ist ein echtes Allround-Talent: In den Ausführungen Drehpunkttür Nische oder alternativ mit Seitenwand und in vielen verschiedenen Einstiegsbreiten findet sich die perfekte Lösung für jedes Bad. Zusätzlich bietet HSK seit neuestem auch weitere Türoptionen im markanten Favorit Plus Look. Die Schiebetür kommt mit einer innovativen kugelgelagerten Rollenführung für eine besonders leichtgängige und geräuscharme Betätigung. Zur einfachen Reinigung ist das Türelement abklappbar. Eine weitere Option ist die neue platzsparende Drehfalttür mit Seitenwand und ansprechendem neuen Klinkengriff – so lässt sich die Drehfalttür noch einfacher öffnen und schließen. Der attraktive, gepufferte Griff ist standardmäßig in den Farbvarianten Schwarz-matt und Chromoptik erhältlich. Für Nischen oder in Kombination mit einer Seitenwand, z. B. in Raumecken, eignet sich die Pendeltür im modernen Favorit Plus Look.

Eine Magnetschließleiste der Favorit Plus sorgt für ein sauberes und zuverlässiges Schließen der Echtglastüren. Bildnachweise: HSK Duschkabinenbau KG

Mit Blick auf die Details wirkt die Favorit Plus wie aus einem Guss. Dank des vorgelagerten Drehpunkts ist der Einsatz der Favorit Plus auch in vermeintlich ungünstigen Raumsituationen problemlos möglich. Bildnachweise: HSK Duschkabinenbau KG

Modellvielfalt für jeden Geschmack

Alu Silber-matt, sanftes Weiß-matt oder exzentrisches Schwarz-matt – mit dem Farbsortiment von HSK trifft man garantiert den richtigen Ton! Für eine besonders einfache Reinigung lässt sich die Duschkabine optional mit einer Edelglas-Beschichtung veredeln. Diese verhindert nicht nur das Antrocknen von Wassertropfen, sondern reduziert auch das Festsetzen von Seifenresten, Schmutz oder Kalk. Ob Runddusche oder Eckeinstieg mit Schiebetür, Drehfalttür oder Drehpunkttür – die Favorit Plus Serie von HSK punktet in jedem Badezimmer mit durchdachter Funktionalität und trendig markantem Design.